У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 18 липня 2020 – знаєте, як виглядає природній відбір? В США проводять COVID-вечірки спільно з зараженою людиною. Як провести час на карантині або чому дорогі секс-ляльки в тренді? Burger King тестує нову дієту для корів, щоб ті менше відригували і пукали, тим самим псуючи екологію.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:

У Празі святкували "закінчення" коронавірусу, влаштувавши 500-метрове застілля. Після цього хворих побільшало.

Як провести час на карантині або Чому дорогі секс-ляльки в тренді?

В Японії заборонили кричати на американських гірках, щоб не поширювати COVID-19!

Сурові британці: у закладі поставили електричну огорожу біля бару для збереження дистанції.

В США бариста готував напій для дівчини-мусульманки і написав на склянці "ІДІЛ" замість її імені "Айша", яке вона повторила кілька разів.

Чому RedSkins знову планують змінити назву і дизайн?