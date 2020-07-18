Вєсті Глобалайз: COVID-вечірки, Секс-ляльки в тренді, Корови більше не пукають
У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 18 липня 2020 – знаєте, як виглядає природній відбір? В США проводять COVID-вечірки спільно з зараженою людиною. Як провести час на карантині або чому дорогі секс-ляльки в тренді? Burger King тестує нову дієту для корів, щоб ті менше відригували і пукали, тим самим псуючи екологію.
Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:
У Празі святкували "закінчення" коронавірусу, влаштувавши 500-метрове застілля. Після цього хворих побільшало.
Як провести час на карантині або Чому дорогі секс-ляльки в тренді?
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