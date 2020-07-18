Вести Глобалайз: COVID-вечеринки, Секс-куклы в тренде, Коровы больше не пукают
В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 18 июля 2020 – знаете, как выглядит естественной отбор? В США проводят COVID-вечеринки совместно с зараженным человеком. Как провести время на карантине или почему дорогие секс-куклы в тренде? Burger King тестирует новую диету для коров, чтобы те меньше отрыгивали и пукали, тем самым портя экологию.
Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:
У Празі святкували "закінчення" коронавірусу, влаштувавши 500-метрове застілля. Після цього хворих побільшало.
Як провести час на карантині або Чому дорогі секс-ляльки в тренді?
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В США бариста готував напій для дівчини-мусульманки і написав на склянці "ІДІЛ" замість її імені "Айша", яке вона повторила кілька разів.
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