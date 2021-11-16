Про інші події, які відбулись у світі станом на 16 листопада – дізнайтесь у програмі.

До теми Австрія вводить локдаун для невакцинованих від COVID-19

Бунт у в'язниці

У в'язниці Ґуаякіль, в Еквадорі, відбулась друга бійка, яка забрала 68 життів. Перша сталась на початку місяця. Тоді загинули троє, а 25 – отримали поранення. Причиною називають війну кланів.

Пінгвін у Новій Зеландії

Антарктичний пінгвін опинився у Новій Зеландії за 3 тисячі кілометрів від дому. Заблукалого птаха на пляжі поселення Бірдінг Флет знайшов місцевий житель. Він зателефонував рятівникам, а вже ті визначили, що пінгвін – із рідкісного виду Аделі.

Зверніть увагу Подолав 3 тисячі кілометрів: як на пляжі Нової Зеландії виявили пінгвіна з Антарктиди

Убивства журналістів у Мексиці

У 2021 році в Мексиці вбили 8 журналістів. Половина з них публікувала різні дописи у фейсбуці за кілька годин до смерті. Всі публікації видавали геолокацію медійників.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 16 листопада: дивіться відео