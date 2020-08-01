У свіжому випуску "Вєсті Глобалайз" за 1 серпня 2020 – вперше в історії шведської церкви жінок-священників стало більше. Їх тепер 1533, а чоловіків на 6 осіб менше. Мейтленд Уорд пішла з Disney, адже вирішила влаштувати порнокар'єру. Американська реперка Дожа Кет більше не така зухвала. У неї тепер коронавірусні проблеми. Прихильники конспірологічних теорій заявили про те, що побачили прибульців.

Також у випуску "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі:

Американська реперка Дожа Кет більше не така зухвала. У неї тепер коронавірусні проблеми.

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Американська газета The Washington Post буде виплачувати мільйонні компенспації за наклепи на школяра.

В SOHO намагалися пояснити, що прибульці, яких побачили прихильники конспірологічних теорій, це лише збій системи. Однак все марно. Люди вже повірили, що до нас прямують прибульці.

Однак нещодавно у Пентагоні підвердили, що прибульці дійсно справжні, зафіксовані військовими, а об'єкти на них класифікуються як "невідомі".

Президент Бразилії Жаїр Болсонару уже намагався просунути ідею лікування COVID-19 за допомогою антималярійних препаратів.

Дивіться відео "Вєсті Глобалайз" за 1 серпня 2020: