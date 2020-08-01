В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 1 августа 2020 – впервые в истории шведской церкви женщин-священников стало больше. Их теперь 1533, а мужчин на 6 человек меньше. Мейтленд Уорд пошла с Disney, ведь решила устроить порнокарьеру. Американская реперка Дожа Кэт больше не такая дерзкая. У нее теперь коронавирусные проблемы. Сторонники конспирологических теорий заявили о том, что увидели пришельцев

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В SOHO пытались объяснить, что пришельцы, которых увидели сторонники конспирологических теорий, это лишь сбой системы. Однако все напрасно. Люди уже поверили, что к нам идут пришельцы.

Однако недавно в Пентагоне подтвердили, что пришельцы действительно настоящие, зафиксированные военными, а объекты на них классифицируются как "неизвестные".

Президент Бразилии Жаир Болсонару уже пытался продвинуть идею лечения COVID-19 с помощью антималярийных препаратов.