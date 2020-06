У випуску програми "Вєсті.UA" за 2 червня – Олександр Ткаченко оголосив, що вирішив брати участь у праймеріз "Слуги народу" на вибори мера міста Києва. Його гасло "Повернемо собі гордість за Київ" дуже нагадує інше – "We will make america great again" Трампа. Головний політичний ресторатор країни Микола Тищенко подав декларацію. Проте не автомобілями чи квартирами здивував нардеп, а сумками.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Божевільна теорія появи коронавірусу. Ліза Богуцька трішки подумала.