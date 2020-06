В выпуске программы "Вести.UA" за 2 июня – Александр Ткаченко объявил, что решил участвовать в праймериз "Слуги народа" на выборы мэра Киева. Его лозунг "Вернем себе гордость за Киев" очень напоминает другое – "We will make america great again" Трампа. Главный политический ресторатор страны Николай Тищенко подал декларацию. Однако не автомобилями или квартирами удивил нардеп, а сумками.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Сумасшедшая теория появления коронавируса. Лиза Богуцкая немного подумала.