Штам Омікрон у дітей

Імперський коледж Лондона представив оновлені дані національного дослідження REACT-1, в якому оцінюється рівень захворюваності серед населення в Англії та фактори, які впливають на неї.

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У період з 23 листопада до 14 грудня рівень зараження у всій популяції склав 1,41%. Проте серед дітей 5 – 11 років цей показник становив 4,47%.

Автори дослідники відзначили, що аналіз захворюваності проводився у той час, коли штам Омікрон тільки почав поширюватися в Англії, і очевидно, що сплеск захворюваності пов'язаний саме з ним.

Дітей молодшого шкільного віку ще не вакцинують проти коронавірусу, тому показники зараження у цій віковій групі найвищі. Тяжких випадків COVID-19 серед школярів поки не виявили.

Починаючи з грудня частка позитивних ПЛР-тестів зі штамом Омікрон стрімко збільшується, поступово витісняючи дельта-варіант,

– зазначили автори дослідження.

Вони додали, що за цієї динаміки ризик зараження Омікроном у порівнянні з Дельтою збільшуватиметься на 66% на день. Швидкість поширення нового варіанту в 3,5 раза вища за поширення Дельти в період домінування штаму Альфа.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили у 89 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження штамом Омікрон.

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