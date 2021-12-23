Штамм Омикрон у детей

Имперский колледж Лондона представил обновленные данные Национального исследования REACT-1, в котором оценивается уровень заболеваемости среди населения в Англии и факторы, которые влияют на него.

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В период с 23 ноября по 14 декабря уровень заражения во всей популяции составил 1,41%. Однако среди детей 5 – 11 лет этот показатель составлял 4,47%.

Авторы исследователи отметили, что анализ заболеваемости проводился в то время, когда штамм Омикрон только начал распространяться в Англии, и очевидно, что всплеск заболеваемости связан именно с ним.

Детей младшего школьного возраста еще не вакцинируют против коронавируса, поэтому показатели заражения в этой возрастной группе самые высокие. Тяжелых случаев COVID-19 среди школьников пока не обнаружили.

Начиная с декабря доля положительных ПЦР-тестов со штаммом Омикрон стремительно растет, постепенно вытесняя дельта-вариант,

– отметили авторы исследования.

Они добавили, что при этой динамике риск заражения Омикроном по сравнению с Дельтой будет увеличиваться на 66% в день. Скорость распространения нового варианта в 3,5 раза выше, чем распространение Дельты в период доминирования штамма Альфа.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили в 89 странах мира.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов по секвенированию генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом Омикрон.

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