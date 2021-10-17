Підготовчий етап

Починати пошук нових замовників можна після проведення детального професійного дослідження. Зрозумійте, з якими проєктами ви б хотіли працювати: проаналізуйте ринок, виявіть найцікавіші для вас сфери і подивіться, на що зараз найбільший попит.

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Розбудуйте мапу своїх короткострокових і довгострокових цілей професійного росту — вони допоможуть зрозуміти загальну тематику проєктів, на яких ви розвинете конкретні професійні навички чи отримаєте необхідний досвід. Коли ви остаточно виявите сфери діяльності, з якими хочете працювати, можна переходити до наступних підготовчих кроків.

Створіть портрет своїх цільових клієнтів

Ви маєте знати, кому ваші послуги стануть у пригоді. Зробіть "аватари" своїх потенційних замовників, відповівши на низку питань:

Хто ваші клієнти? Окремі люди чи агенції, компанії? Можливо стартапи чи такі ж фрилансерські команди?

У якій сфері вони працюють?

З якими проблемами зіштовхуються?

Опишіть кілька детальних портретів. Це допоможе правильно побудувати свою професійну пропозицію і зрозуміти, де шукати нових замовників.

Сформулюйте чітку пропозицію

У вас є точне розуміння, хто ваш клієнт, і який у нього біль. Тепер ви можете сформувати професійну пропозицію — конкретне рішення для проблеми замовника. Це необхідно зробити, аби підвищити цінність вашого портфоліо і привабити більше клієнтів. Існує формула, з якою вивести професійну пропозицію простіше:

Я допоможу [клієнту 1] вирішити [проблему 1] за допомогою [вашої навички 1].

Візьмемо, наприклад, фрилансера-дизайнера, який хоче працювати з комунікаційними агенціями. Він вміє швидко робити якісні віжуали, які інколи так потрібні піар-спеціалістам тут і зараз. Ваша професійна пропозиція така: "Я допоможу комунікаційній агенції зробити якісний віжуал у найкоротші терміни за допомогою програм пакету Adobe".

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Професійних пропозицій може бути кілька, якщо вони деталізовані. А може бути одна глобальна, як от: "Я допоможу підприємцям вивести їх бізнес в онлайн за допомогою базових інструментів інтернет-маркетингу".

Етап пошуку клієнтів

Заявіть усьому світу про себе. Ваше портфоліо має бути на всіх релевантних для ваших потенційних клієнтів платформах. Є кілька найбільш актуальних варіантів, де шукати замовників.

Соціальні мережі

Опублікуйте своє портфоліо на особистих сторінках із пропозицією співпраці. На такі пости активно реагує інтернет-спільнота і підтримує лайками та поширеннями. Паралельно ви можете створити й розвивати свої професійні сторінки у соціальних мережах. У них діліться готовими кейсами з практики, експертизою й порадами, показуйте високий рівень знань у галузі та приваблюйте ще більше клієнтів. Якщо ви готові вкласти трохи грошей у розвиток своїх соціальних мереж, запустіть таргетовану рекламу. З цим інструментом просувайте свої сторінки, або ж одразу сайт з вашим портфоліо та можливістю зробити замовлення.

Платформи для фрилансерів

З одного боку такі платформи надають широкий вибір талантів-виконавців, а з іншого — створюють робочі місця для них. Серед найпопулярніших платформ в Україні та світі можна виділити Freelancehunt.com і Upwork.com.

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Нетворкінг

Розширюйте коло професійних знайомств, вони відкривають шляхи до нових клієнтів. До пандемії знайомитися з цікавими людьми можна було на заходах. Наразі все змінилося, і спеціалісти змушені розгалужувати мережу своїх контактів онлайн. У цьому допоможуть професійні спільноти в мережі.

Один із найефективніших інструментів для їхнього пошуку — месенджер Slack. Там можна знайомитися, шукати замовників і клієнтів, попросити пораду чи допомогу у великій спільноті з розвиненою мережею чатів та груп. Часто аби стати членом такої спільноти доведеться зробити невеликий фінансовий внесок, але не відкидайте одразу цей варіант — спробувати однозначно варто. Серед найпопулярніших Slack-спільнот:

Dev chat — простір для розробників. Це велика мережа для всіх, хто працює з кодом або ж тільки планує розвиватися у цій сфері.

Othership — глобальна спільнота фрилансерів і підприємців з IT-галузі, дизайну, маркетингу, інвестицій і правознавства.

Designer hangout — віртуальне "місце зустрічі" дизайнерів і всіх, хто працює з візуальними матеріалами.

Етап погодження форми співпраці

Момент найважливішого рішення: офіційна чи неофіційна співпраця. Друге виглядає простіше, адже не потрібно думати про договори, рахунки, податки й інші складні речі. Але у першій опції переваг набагато більше, і найголовніша з яких — великі компанії переважно працюють лише офіційно. Якщо буде вибір між двома фрилансерами, в одного з яких є ФОП, то імовірно перевагу нададуть йому. Крім того, ви старанно платите податки, ваше сумління чисте перед державою, а професійні інтереси захищені договорами про співпрацю.

Податкові процеси можна легко автоматизувати за допомогою спеціальних застосунків або ж делегувати бухгалтеру.

Наприклад, у нашому застосунку Fairo виставити рахунок можна за 2 хвилини завдяки автозаповненню, а надіслати податковий звіт за 5 хвилин одразу після push-сповіщення про старт звітного періоду. Тому найнеприємніший аспект офіційної співпраці можна легко нейтралізувати сучасними рішеннями.

В Україні стає все більше фрилансерів: зараз їх вже близько 200 тисяч. Спеціалісти обирають цей шлях, бо фриланс постійно тримає у професійному тонусі й надає широке поле для розвитку у своїй галузі. Якщо у вас залишалися сумніви, чи варте воно того, відповідь однозначна — варте!

Заходьте найцікавіші для вас проєкти, співпрацюйте офіційно, а про всі фінансові питання нехай потурбується ваш бухгалтер або ж Fairo;)