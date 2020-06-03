Спаржа стала особливо популярною цього року. Дорогий, але неймовірно корисний продукт припав до смаку багатьом українцям. Але як же росте спаржа.

Спаржа є одним з ранніх овочів. Тому збирати врожай уже можна в квітні-травні. Про те як росте спаржа і які є сорти розповідає 24 канал.

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Як росте спаржа

Насіння спаржі можна одразу посадити в ґрунт на вулиці або протягом року вирощувати розсаду, і тільки потім пересадити на грядку в городі.

Посів проводять рано навесні. Насінини саджають на відстані між рядами 30 сантиметрів. Догляд за молодою рослиною дуже простий: рясно поливають, часто рихлять землю, час від часу прополюють та підгодовують. Молоді пагони у спаржі ростуть протягом усього літа. За один сезон з куща можна зібрати до 30 паростків.

Зазвичай в їжу вживають пагони висотою 15 – 20 сантиметрів, у яких ще не розпустилися листові нирки.

Як росте спаржа / Фото: "Біо Еко-маркет Галиччина" у фейсбук

Перші паростки спаржі бувають білими, зеленими, рожево-зеленими або фіолетовими. Вони насичені вітамінами, мінералами і клітковиною.

Колір паростків залежить від способу вирощування та часу збору. Зелена спаржа росте, як звичайний овоч, на грядці, а ось паростки білої спаржі потрібно підгортати так, щоб на них не потрапляло сонячне світло. Щоб стати фіолетовою, спаржа має приймати "сонячні ванни" – її підгортають не відразу, тому паростки ще встигають поніжитися на сонці.



Кольорова спаржа / Фото: Nino Fruits

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Сорти спаржі

Крім кольору, спаржа має ще різні сорти. Наприклад:

Рання жовта – урожайний і стійкий до захворювань сорт.

Аржантейльская рання – закордонний середньоранній сорт, доопрацьований вітчизняними селекціонерами, з біло-рожевими пагонами.

Слава Брауншвейга – вважається пізнім сортом, який вирізняється великою кількістю пагонів із соковитою білою м'якотою. Найчастіше його використовують для консервування.

Мері Вашингтон – середньоранній сорт американської селекції, який пристосований до вирощування в наших умовах. Має різні відтінки червоного та фіолетового.

Ці сорти вважаються кращими для вирощування в Україні.

Користь спаржі