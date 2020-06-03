Спаржа стала особенно популярной в этом году. Дорогой, но невероятно полезный продукт пришелся по вкусу многим украинцам. Но как же растет спаржа?

Спаржа является одним из ранних овощей. Поэтому собирать урожай уже можно в апреле-мае. О том, как растет спаржа и какие есть сорта, рассказывает 24 канал.

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Как растет спаржа

Семена спаржи можно сразу посадить в грунт на улице или в течение года выращивать рассаду, и только потом пересадить на грядку в огороде.

Посев проводят рано весной. Семена сажают на расстоянии между рядами в 30 сантиметров. Уход за молодым растением очень простой: обильно поливают, часто рыхлят землю, время от времени пропалывают и подкармливают. Молодые побеги у спаржи растут в течение всего лета. За один сезон с куста можно собрать до 30 ростков.

Обычно в пищу употребляют побеги высотой 15–20 сантиметров, укоторых еще не распустились листовые почки.

Как растет спаржа / Фото: "Био Эко-маркет Галичина" в фейсбук

Первые ростки спаржи бывают белыми, зелеными, розовато-зелеными или фиолетовыми. Они насыщены витаминами, минералами и клетчаткой.

Цвет ростков зависит от способа выращивания и времени сбора. Зеленая спаржа растет, как и обычный овощ, на грядке, а вот ростки белой спаржи нужно окучивать так, чтобы на них не попадал солнечный свет. Чтобы стать фиолетовой, спаржа должна принимать "солнечные ванны" – ее окучивают не сразу, поэтому ростки еще успевают понежиться на солнце.



Цветная спаржа / Фото: Nino Fruits

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Сорты спаржи

Кроме цвета, спаржа бывает разных сортов. Например:

Ранняя желтая – урожайный и устойчивый к заболеваниям сорт.

Аржантейльская ранняя – заграничный среднеранний сорт, доработанный отечественными селекционерами, с бело-розовыми побегами.

Слава Брауншвейга – считается поздним сортом, который отличается большим количеством побегов с сочной белой мякотью. Чаще всего его используют для консервирования.

Мери Вашингтон – среднеранний сорт американской селекции, который приспособлен к выращиванию в наших условиях. Имеет различные оттенки красного и фиолетового.

Эти сорта считаются лучшими для выращивания в Украине.

Польза спаржи