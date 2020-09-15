У 2014 році Андрій Пігулевський започаткував першу в Україні устричну ферму. Вона досі залишається єдиною, хоча в XIX столітті наша країна була експортером цього продукту.

Підприємець помітив, що вітчизняні молюски відрізняються ніжнішим смаком. Детальніше про його справу – в матеріалі 24 каналу.

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Українські устриці вирощують в заповідній зоні. У Тилігульському лимані, вода якого за якостями і солоністю нагадує океанську.

Цікаво! Молюски дозрівають, точніше "виховуються", в сітках. Щоб виростити делікатес, потрібно майже 2 роки. Перед тим, як подати морепродукт на стіл, його очищують.

За українськими устрицями полюють гурмани з усього світу. Туристи з Японії та США спеціально долають довгий шлях в Миколаївську область, щоб поласувати українським делікатесом.

Як обирають устриці

Устриці бувають різних розмірів. Вони класифікуються за принципом, схожим з форматами паперу. Чим менший номер, тим більший делікатес. Зазвичай споживають устриці розміру №3.

Навіть якщо ви не є експертом, навчитися обирати устрицю на око доволі просто. Надавати перевагу варто тій, у якої сформована нижня мушля – там буде більше м'яса.

Як правильно споживати делікатес

Втім, незалежно від розміру, делікатес з міцної раковини дістають однаково. Але щоб навчитися швидко це робити, потрібно трохи практики. До речі, споживають молюсків живими. Її відкривають ножем за годинниковою стрілкою.

Перше правило любителів устриць – вичавити на делікатес лимонний сік. Це потрібно для того, аби максимально підкреслити її смак.

Де розташована устрична ферма в Україні: