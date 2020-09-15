Приїжджають зі всього світу: як виглядає єдина в Україні устрична ферма – відео
У 2014 році Андрій Пігулевський започаткував першу в Україні устричну ферму. Вона досі залишається єдиною, хоча в XIX столітті наша країна була експортером цього продукту.
Підприємець помітив, що вітчизняні молюски відрізняються ніжнішим смаком. Детальніше про його справу – в матеріалі 24 каналу.
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Українські устриці вирощують в заповідній зоні. У Тилігульському лимані, вода якого за якостями і солоністю нагадує океанську.
За українськими устрицями полюють гурмани з усього світу. Туристи з Японії та США спеціально долають довгий шлях в Миколаївську область, щоб поласувати українським делікатесом.
Як обирають устриці
Устриці бувають різних розмірів. Вони класифікуються за принципом, схожим з форматами паперу. Чим менший номер, тим більший делікатес. Зазвичай споживають устриці розміру №3.
Навіть якщо ви не є експертом, навчитися обирати устрицю на око доволі просто. Надавати перевагу варто тій, у якої сформована нижня мушля – там буде більше м'яса.
Як правильно споживати делікатес
Втім, незалежно від розміру, делікатес з міцної раковини дістають однаково. Але щоб навчитися швидко це робити, потрібно трохи практики. До речі, споживають молюсків живими. Її відкривають ножем за годинниковою стрілкою.
Перше правило любителів устриць – вичавити на делікатес лимонний сік. Це потрібно для того, аби максимально підкреслити її смак.
Де розташована устрична ферма в Україні: