Ще на початку коронакризи, згідно з опитуванням групи "Рейтинг", майже половина українців не мали заощаджень. Тепер ця кількість зменшилася майже удвічі й українці задумуються, куди б вкласти свої гроші, щоб їх не з’їла інфляція.
Припустимо, що вам вдалося відкласти 27 500 гривень (1000 доларів). Якщо їх просто тримати вдома чи на банківському рахунку, то ці гроші знеціняться на 8% до кінця року (прогноз інфляції від НБУ). У доларі тримати теж не вихід, адже останнім часом долар лише падає щодо гривні. То куди ж вкласти гроші? У матеріалі 24 каналу порівнюємо 3 способи інвестицій для початківців.
За розрахунками 24 каналу на основі 10 найбільших банків України, середня ставка за депозитним рахунком в понад рік – 7,18% річних. Натомість найменш прибутковими є депозити на 1 – 3 місяці – всього 6,21% річних.
Депозити у валюті ще менш прибуткові – їхня дохідність близька до 1%. До того ж не забувайте, що з прибутку від депозиту необхідно сплатити ще 19,5% податку.
Купівля дорогоцінних металів
Золото чи інший дорогоцінний метал – це хороша інвестиція, адже їхня ціна в довгостроковій перспективі постійно зростає. До прикладу, у серпні 2020 року золото підскочило до історичного максимуму у понад 2 тисячі доларів.
Але інвестиції в золото – це не найкращий вибір для інвестора початківця з невеликим капіталом. Все тому, що дорогоцінні метали належать до довготривалих інвестицій: принаймні на 3-5 років, а ще краще на довше. Інвестувавши на кілька місяців, можна лиш втратити свої заощадження. Яскравим прикладом нестабільності золота у короткій перспективі став його обвал у квітні – ціна стрімко впала, побивши 4-річний рекорд.
Через таку волатильність неможливо визначити, скільки може принести інвестиція в дорогоцінні метали у короткостроковій перспективі.
Заробіток на фінансових ринках
Третім варіантом, який обирають як початківці, так і досвідчені інвестори, є міжнародний валютний ринок Форекс, адже з усіх способів, які представлені у цьому матеріалі, цей найвигідніший. Але де високі прибутки, там є і ризики, тому потрібно добре розібратися у всіх тонкощах трейдингу, а отже – витратити час.
Проте існує спосіб заробляти на фінансових ринках без втрати дорогоцінного часу. Для таких інвесторів-початківців створені ПАММ-рахунки, розроблені брокерською компанією Alpari.
Що таке ПАММ-рахунок
Це оригінальний сервіс, за допомогою якого інвестори можуть заробляти, не торгуючи самостійно на біржі. Потрібно лише вкласти кошти в рахунок трейдера, який і буде стежити за динамікою на ринку Форекс, проводити технічний аналіз, робити прогнози по курсах і торгувати. При цьому винагороду за свою роботу він візьме тільки у випадку успішного трейдингу. А в прибутковій торгівлі трейдер зацікавлений, тому що, згідно з умовами ПАММ-сервісу, разом із засобами інвесторів він використовує в торгівлі і свої власні.
Переваги ПАММ-рахунку
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Зручність і доступність. Інвестуючи в ПАММ-рахунки, ви передаєте функцію управління капіталом фахівцю з величезним досвідом і мотивацією. При цьому самі можете продовжувати займатися основною роботою або реалізовувати себе в іншій галузі. Довіра – основа взаємодії трейдера та інвестора, адже, по-перше, його мотивація збігається з вашою, а по-друге, Alpari – великий міжнародний бренд з відмінною репутацією, а сервіс ПАММ-рахунків існує й успішно розвивається вже понад 12 років.
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Прозорість і контроль. Управління інвестиціями ніколи не було таким простим як сьогодні. Контролювати свої вкладення, стежити за роботою трейдера ви можете цілодобово в особистому кабінеті і додатку Alpari Invest.
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Низький поріг входу. Щоб інвестувати в ПАММ-рахунок, не потрібні величезні суми, як у випадку з банківськими депозитами. Можна починати з 50 доларів, наприклад. Це чудова новина для тих, хто не любить ризикувати або встиг заощадити невелику суму. До слова, експерти рекомендують починати з 500 – 1000 доларів.
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Висока дохідність. Це, безперечно, основна перевага. Вкладення в ПАММ-рахунок дозволяють отримувати від 10% до 150% прибутку на місяць. Цікаво, що рекордна прибутковість ПАММ-рахунки в Alpari зафіксована на рівні більш як 180 000%. Але, як відзначають експерти, ризики в такому випадку високі.
Звісно валютний ринок динамічний і кожна інвестиція – це завжди ризик. Але цей ризик можна мінімізувати, правильно вибравши трейдера і ПАММ-рахунок. Тут варто звернути увагу на такі фактори:
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Дату створення рахунку (щонайменше пів року).
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Стиль торгівлі. Якщо ви хочете отримувати середній, але стабільний дохід, краще інвестувати в "консервативних" трейдерів. Якщо ж готові ризикувати заради великого прибутку, можете розглянути трейдерів з агресивним стилем торгівлі.
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Результати (враховуйте розмір прибутку).
Підібрати ПАММ-рахунок і трейдера з відповідною вам торговою стратегією можна на сайті компанії Alpari.
Тож кожен із способів має свої переваги та недоліки:
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Депозити – надійний спосіб, але це швидше не інвестиція, а спосіб частково зберегти заощадження від інфляції, оскільки ставки дохідності дуже низькі.
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Дорогоцінні метали – перевірений спосіб заробітку, але підходить лише інвесторам, які готові вкладатися на роки та на великі суми.
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ПАММ-рахунок – не позбавлений ризику, але надзвичайно прибутковий та доступний спосіб інвестування грошей, особливо серед інвесторів-початківців.