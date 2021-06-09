Ще на початку коронакризи, згідно з опитуванням групи "Рейтинг", майже половина українців не мали заощаджень. Тепер ця кількість зменшилася майже удвічі й українці задумуються, куди б вкласти свої гроші, щоб їх не з’їла інфляція.

Припустимо, що вам вдалося відкласти 27 500 гривень (1000 доларів). Якщо їх просто тримати вдома чи на банківському рахунку, то ці гроші знеціняться на 8% до кінця року (прогноз інфляції від НБУ). У доларі тримати теж не вихід, адже останнім часом долар лише падає щодо гривні. То куди ж вкласти гроші? У матеріалі 24 каналу порівнюємо 3 способи інвестицій для початківців.

За розрахунками 24 каналу на основі 10 найбільших банків України, середня ставка за депозитним рахунком в понад рік – 7,18% річних. Натомість найменш прибутковими є депозити на 1 – 3 місяці – всього 6,21% річних.