Як переселенці з Донбасу добиваються своїх пенсій, яких їх позбавили через підозри СБУ

У 2016 році через підозри СБУ без пенсії опинилися тисячі вимушено переміщених осіб, мовляв, ті проживають на непідконтрольній території. А, як відомо, таким пенсіонерам Україна вирішила гроші виплатити після звільнення.

Переселенець Сергій Ваганов пройшов сім кіл пекла, аби отримати законне. Донеччанин є відомим фотографом, роботи якого публікує видання The Guardian. Він переїхав до Маріуполя ще у 2014 році. Тоді ж оформився як переселенець і до серпня 2017 року отримував пенсію за інвалідність.

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Та виплати припинили. Ваганов пішов до суду і таки повернув гроші через дев'ять місяців.

Мої юристи перемогли цю битву, але ми не перемогли війну, адже є ще тисячі людей таких, як я, проте без юридичної підтримки,

– розповів Ваганов.

Цифри вражають: близько 150 тисяч пенсіонерів на непідконтрольній території вже кілька років не отримують зароблених пенсій, бо не мають статусу переселенців.

"Наш закон передбачає, що відповідальність за те, що відбувається на окупованій території, несе окупант", – зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева.

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Здавалося б, на мирній територій у переселенців не має бути проблем із виплатами. Але у 2016 році пенсій позбавили навіть тих, хто їх отримував. Механізм запустила 365-та постанова уряду. Через неї сотні тисяч людей опинилися у списках Служби безпеки, бо перебували на непідконтрольній території більше 60 днів. Та вже згодом ситуація може докорінно змінитися.

Днями Верховний Суд ухвалив відновити виплату пенсії жінці, яка втратила її через списки СБУ. У фонді "Право на захист", юристи якої вели цю справу, святкують маленьку перемогу.

Ця справа не є унікальною, саме тому вона і стала зразковою, бо коли Донецький окружний суд здійснив подання на Верховний, то до них упродовж місяця надійшло 226 аналогічних справ,

– прокоментувала координаторка БФ "Право на захист" Юлія Трало.

І це лише у одному із судів країни. Насправді, таких справ тисячі. Рішення Верховного Суду має пришвидшити розгляд аналогічних справ. Якщо не буде апеляції, всю пенсію, яку жінка не одержувала більше року, їй виплатять упродовж місяця. Доки рішення не набуде законної сили, схожі справи не розглядають.

Юлія Трало також додала, що основною задачею є зміна чинного законодавства. Для того, щоб був вироблений порядок, аби люди не проходити ці верифікації, видавали себе за переселенців і помирали у 10-кілометрових чергах на КПП.

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Відстоювати свої права у суді наважуються не всі, і держава цим користується. Внаслідок переселенців Пенсійний фонд щороку економить мільярди державних гривень. Замість того, аби полегшити процедуру оформлення виплат, держава її ускладнює. Не мають сил розібратися самотужки, люди звертаються за юридичною допомогою до профільних організацій.

Поки на горі намагаються вирішити проблему, страждають прості українці.

У профільному Міністерстві заспокоюють: після звільнення окупованих територій, людям виплатять пенсії за весь період. Та пенсіонери в це не вірять.

Немає жодних гарантій, що влада не придумає для переселенців ще якийсь квест, головоломку, яку потрібно буде розгадувати своїми нервами, здоров’ям та енергією,

– додав Сергій Ваганов.

Багато переселенців вже померли, так і не дочекавшись своїх законних виплат. Скільком пощастить дожити до звільнення з-під окупанта – невідомо.