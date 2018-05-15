05:35
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    20°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як переселенці з Донбасу добиваються своїх пенсій, яких їх позбавили через підозри СБУ

218 Читать новость на русском

У 2016 році через підозри СБУ без пенсії опинилися тисячі вимушено переміщених осіб, мовляв, ті проживають на непідконтрольній території. А, як відомо, таким пенсіонерам Україна вирішила гроші виплатити після звільнення.

Переселенець Сергій Ваганов пройшов сім кіл пекла, аби отримати законне. Донеччанин є відомим фотографом, роботи якого публікує видання The Guardian. Він переїхав до Маріуполя ще у 2014 році. Тоді ж оформився як переселенець і до серпня 2017 року отримував пенсію за інвалідність.

Читайте також: Те, що влада ігнорує права переселенців змушує нас виходити на мітинг, – активіст

 Та виплати припинили. Ваганов пішов до суду і таки повернув гроші через дев'ять місяців.

Мої юристи перемогли цю битву, але ми не перемогли війну, адже є ще тисячі людей таких, як я, проте без юридичної підтримки,
– розповів Ваганов.

Цифри вражають: близько 150 тисяч пенсіонерів на непідконтрольній території вже кілька років не отримують зароблених пенсій, бо не мають статусу переселенців.

"Наш закон передбачає, що відповідальність за те, що відбувається на окупованій території, несе окупант", – зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Читайте також: У Німеччині заявили, що готові прийняти 10 тисяч біженців

Здавалося б, на мирній територій у переселенців не має бути проблем із виплатами. Але у 2016 році пенсій позбавили навіть тих, хто їх отримував. Механізм запустила 365-та постанова уряду. Через неї сотні тисяч людей опинилися у списках Служби безпеки, бо перебували на непідконтрольній території більше 60 днів. Та вже згодом ситуація може докорінно змінитися.

Днями Верховний Суд ухвалив відновити виплату пенсії жінці, яка втратила її через списки СБУ. У фонді "Право на захист", юристи якої вели цю справу, святкують маленьку перемогу.

Ця справа не є унікальною, саме тому вона і стала зразковою, бо коли Донецький окружний суд здійснив подання на Верховний, то до них упродовж місяця надійшло 226 аналогічних справ,
– прокоментувала координаторка БФ "Право на захист" Юлія Трало.

І це лише у одному із судів країни. Насправді, таких справ тисячі. Рішення Верховного Суду має пришвидшити розгляд аналогічних справ. Якщо не буде апеляції, всю пенсію, яку жінка не одержувала більше року, їй виплатять упродовж місяця. Доки рішення не набуде законної сили, схожі справи не розглядають.

Юлія Трало також додала, що основною задачею є зміна чинного законодавства. Для того, щоб був вироблений порядок, аби люди не проходити ці верифікації, видавали себе за переселенців і помирали у 10-кілометрових чергах на КПП.

Читайте також: Пенсійний фонд зробив працюючим пенсіонерам грошовий подарунок

Відстоювати свої права у суді наважуються не всі, і держава цим користується. Внаслідок переселенців Пенсійний фонд щороку економить мільярди державних гривень. Замість того, аби полегшити процедуру оформлення виплат, держава її ускладнює. Не мають сил розібратися самотужки, люди звертаються за юридичною допомогою до профільних організацій.

Поки на горі намагаються вирішити проблему, страждають прості українці.

У профільному Міністерстві заспокоюють: після звільнення окупованих територій, людям виплатять пенсії за весь період. Та пенсіонери в це не вірять.

Немає жодних гарантій, що влада не придумає для переселенців ще якийсь квест, головоломку, яку потрібно буде розгадувати своїми нервами, здоров’ям та енергією,
– додав Сергій Ваганов.

Багато переселенців вже померли, так і не дочекавшись своїх законних виплат. Скільком пощастить дожити до звільнення з-під окупанта – невідомо.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Війна на Донбасі Гроші СБУ біженці Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 15 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 15 травня: обшук в
15 травня, 22:19 Головні новини 15 травня: обшук в "РИА Новости Украина" і відкриття Кримського мосту
1934
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 травня, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 750
Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
15 травня, 21:02 Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого
Катерина Петренко 1321
Обшуки у РИА
15 травня, 20:01 Обшуки у РИА "Новости": коротко про причини та наслідки
Євгенія Мазур 784
15 травня, 19:01 "Північний потік-2": Росії рано радіти?
Інна Жолобович 1919
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук