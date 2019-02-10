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      Як повернути Супрун та провокації МП щодо мови богослужіння у ПЦУ – топ-5 відео тижня

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      Топ-5 відео тижня
      Топ-5 відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Як повернути Уляну Супрун у міністерство

      Активісти для вирішення пропонують прибрати додаток "виконувач обов'язків" та зробити Уляну Супрну постійним міністром.

      Ми просимо їх прийняти правильне, єдине і просте рішення. Відповідно до процедури у Верховній раді, призначити Уляну Супрун міністром охорони здоров'я,
      – розповіла виконавчий директор благодійного фонду "Пацієнти України" Інна Іваненко.

      Після відсторонення Уляни Супрун, президент та прем'єр-міністр, висловили свою підтримку та запевнили повноваження будуть відновлені. Вже 11 лютого апеляційний суд розгляне апеляцію Кабміну. Водночас ані Президент, ані прем'єр не винесли кандидатуру Уляни Супрун до Верховної Ради, щоб назначити її постійним міністром.

      Відео про відсторонення Уляни Супрун та як це вирішити

       

      МП спекулює на темі мові богослужіння в ПЦУ

      Московські священики почали залякувати вірян, нібито у новоствореній Православній церкві України заборонять молитися церковнослов'янською, до якої звикли і якою молитися нібито найбільш правильно. Насправді ж, кажуть у ПЦУ – мову служіння може обирати громада.

      Відео: як московські священики провокують вірян

      Рейцтинг топ-політиків, які найбільше брехали у 2018 році

      Весь 2018 рік кандидати в президенти та лідери політичних партій засівали українців обіцянками. Однак з перевірених 1962 висловлювань половина – це маніпуляції, брехня та перебільшення. Проект VoxCheck зробив аналіз висловлювань українських топ-політиків протягом передвиборчого 2018 року. В п'ятірку "Рейтингу маніпуляторів та брехунів" увійшли (1-5 місця відповідно): Юлія Тимошенко, Вадим Рабінович, Олег Ляшко, Юрій Бойко та Петро Порошенко.

      Відео: хто та як найбільше брехав у 2018 році

      Що варто знати про кандидата перш ніж голосувати: корисні сайти

      До президентських виборів залишилося менше, ніж два місяці – вони відбудуться вже 31 березня. Тож журналісти 24 каналу зібрали 5 важливих порад для українських виборців, як перевірити кандидата, за якого плануєш віддати свій голос.

      Дивіться у відео про корисні сайти, які допоможуть вивчити всю правду про кандидатів

      Українському політв'язню в РФ Романові Сущенку – 50

      Українському журналістові Романові Сущенку виповнюється 50. Це – вже третій день народження, який йому доводиться зустрічати у російських казематах.

      Дивіться відео: що відомо про Романа Сущенка та його ув'язнення

       

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      Теги: Новини України Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Відео тижня УПЦ МП Православна церква України Релігія мовне питання
      Джерело: 24 канал
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