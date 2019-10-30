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      Як українці ставляться до земельного питання: опитування

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      Ринок землі
      Ринок землі / agropolit.com

      Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 24-27 жовтня 2019 року, близько чверті опитаних зазначили, що мають земельний пай. З них 6% – обробляють його самостійно, 17% – здають в оренду. Власників паїв найбільше на Заході, серед жителів сіл та осіб старшого віку.

      Більшість власників паїв (70%) у випадку запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення продовжать його обробляти або здавати в оренду, 16% – мають намір його продати. Про це мовиться в оприлюдненому звіті соціологічної групи "Рейтинг".

      До теми: Вартість землі може зрости до 5 тисяч доларів, – Фурса про іноземців на українському ринку

      Головними причинами, чому не обробляють самостійно земельний пай, більше чверті опитаних вказали відсутність фінансових можливостей та стан здоров’я (переважно через вік). Наявність інших видів доходів, відсутність відповідних знань і вмінь для заняття фермерством, проживання в іншому населеному пункті зазначили 10-12%.

      Як українці ставляться до вартості оренди землі?

      • Більшість власників паїв (73%) не вважають вартість оренди справедливою, протилежної думки – лише 15%.

      • 42% вважають, що вартість оренди землі сільськогосподарського призначення має встановлюватися державою, натомість 38% – визначатися ринком. Кожен п’ятий не визначився. Ринковий механізм регуляції більше підтримують власники паїв, які самостійно їх обробляють, а також ті, хто вважає вартість оренди свого паю справедливою. При цьому молодь більше за ринок, старші – за регулювання державою. Ідею про ринок найбільше поділяють виборці "Голосу" і "Європейської солідарності".

      Окрім того, 18% опитаних швидше хотіли б зайнятися фермерством, 75% – не хотіли б, а близько 3% зазначили, що вже є фермерами. Серед власників паїв, які самостійно їх обробляють, більше чверті є фермерами.

      Ринок землі

      • Більше половини опитаних (53%) не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, водночас 31% – підтримують. Серед останніх майже половина – власники паїв, які обробляють їх самостійно.

      • Більше половини зазначили, що можна запроваджувати ринок землі в Україні: з них 22% за відкриття ринку якнайшвидше, 10% за те, щоб це було через рік, 21% – через кілька років. Поряд з цим 28% проти запровадження ринку землі взагалі будь-коли.

      • Водночас, більшість (69%) проти надання дозволу іноземцям купувати землю будь-коли. Лише 7% за, те щоб це було у найближчий час, 4% – через рік, 8% – за декілька років. Навіть серед тих, хто підтримує введення ринку землі – половина проти продажу її іноземцям.

      • 68% опитаних вважають, що у випадку відкриття ринку, землі можна продавати фермерам, які працюють на ній, 61% – усім громадянам України, близько 40% – державним компаніям та вітчизняним агрохолдингам. Водночас, продаж землі сільськогосподарського призначення іноземцям або іноземним компаніям підтримують близько 10% (проти – 82% опитаних). За останні два місяці зросла лояльність до фермерів, громадян України та державних компаній. Важливо, що молодь більш лояльна до всіх можливих суб’єктів ринку.

      • 70% вважають, що власники земельних паїв повинні отримати право продавати / дарувати їх, але виключно вітчизняним компаніям або громадянам України. Дві третини за те, щоб громадяни України мали право вільно купувати землі сільськогосподарського призначення. 60% схвалюють ідею надання права земельним власникам отримувати кредит у банку під заставу своїх паїв. Приблизно стільки ж (57%) підтримують ідею встановлення обмеження на максимальну площу землі с/г призначення у власності однієї особи. Ці ідеї мають більше схвалення молодших респондентів та тих, хто має і обробляє свої земельні паї.

      • Ідея передачі земель, що сьогодні належать державі, об’єднаним територіальним громадам (ОТГ), з наданням їм права далі розпоряджатися нею на свій розсуд (продавати, здавати в оренду тощо) підтримують 38% опитаних, не підтримують – 33%.

      • Водночас опитані швидше не погоджуються з ідеєю збільшення розміру земельного податку для поповнення місцевого бюджету (48% – проти, 22% – за) та ідеєю надання права власникам паїв продавати їх усім, включаючи іноземних суб’єктів (71% – не підтримують, тільки 16% – підтримують).

      Що відомо про ринок землі в Україні і що може змінитись:

      – В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.

      – В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.

      – Так, купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії.

      – Водночас купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю першими.


      Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Оренда землі Ринок землі Мораторій на продаж землі
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