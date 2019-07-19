Як українці відреагують на зосередження влади в руках президента, – думка соціолога

Саме по собі зосередження влади в одних руках, зокрема президентських, не розчарує людей.

Таке переконання висловила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна

На думку соціолога, у суспільстві є запит на сильну руку. Постає питання – чи є це запитом на авторитаризм? В міжнародних порівняльних дослідженнях є стандартне питання на визначення рівня авторитарної свідомості: "Як ви вважаєте, чи можуть кілька сильних керівників зробити для країни більше, ніж закони й дискусії?" В Україні 60% стабільно відповідає позитивно на такі питання.

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Ми пішли далі й спитали – чи повинен цей керівник завжди виконувати закони, чи іноді, заради інтересів справи, можна закони обійти? Так от – явна більшість відповіла, що ні, він повинен дотримуватися законів. Тобто це – не авторитаризм, а патерналізм,

– додає Бекешкіна.

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На думку соціолога, виборці чекають, що з неба спуститься на землю Господь Бог чи хоча б його посланець і все зробить як треба. А диктаторів – ні, нам не треба.

Що таке патерналізм? Політичні відносини, коли політики ставляться до інших як "батько" до "дітей" в патріархальній сім'ї. Передовсім, йдеться про поведінку держави або її інститутів до своїх громадян.