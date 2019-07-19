08:20
19 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві
      Вєсті Кремля
      21:35, 18 липня
      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
      Вєсті.UA
      20:25, 18 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, 17 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Як українці відреагують на зосередження влади в руках президента, – думка соціолога

      742 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото прес-служби Президента України

      Саме по собі зосередження влади в одних руках, зокрема президентських, не розчарує людей.

      Таке переконання висловила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна

      На думку соціолога, у суспільстві є запит на сильну руку. Постає питання – чи є це запитом на авторитаризм? В міжнародних порівняльних дослідженнях є стандартне питання на визначення рівня авторитарної свідомості: "Як ви вважаєте, чи можуть кілька сильних керівників зробити для країни більше, ніж закони й дискусії?" В Україні 60% стабільно відповідає позитивно на такі питання.

      Читайте також: Українські політики підігрівають суспільний запит на авторитаризм, – Фельдман

      Ми пішли далі й спитали  чи повинен цей керівник завжди виконувати закони, чи іноді, заради інтересів справи, можна закони обійти? Так от – явна більшість відповіла, що ні, він повинен дотримуватися законів. Тобто це – не авторитаризм, а патерналізм,
      – додає Бекешкіна.

      До речі: Результати яких партій можуть здивувати й де найактивніші виборці: розповідає соціолог Бекешкіна

      На думку соціолога, виборці чекають, що з неба спуститься на землю Господь Бог чи хоча б його посланець і все зробить як треба. А диктаторів – ні, нам не треба.

      Що таке патерналізм? Політичні відносини, коли політики ставляться до інших як "батько" до "дітей" в патріархальній сім'ї. Передовсім, йдеться про поведінку держави або її інститутів до своїх громадян.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 19 липня: нарешті відчутно потепліє
      сьогодні
      732
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Соціологічне дослідження Президент України Статті Публікації
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як українці відреагують на зосередження влади в руках президента, – думка соціолога
      сьогодні , 07:02 Як українці відреагують на зосередження влади в руках президента, – думка соціолога
      Ірина Поліщук 738
      На Чернігівщині поліцейські вимагали хабар від водія: вирок суду
      18 липня , 23:00 На Чернігівщині поліцейські вимагали хабар від водія: вирок суду
      Ірина Шиба 373
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 08:30 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      1318
      Война и обучение: зачем в Луганске покупают аттестаты и дипломы
      18 липня , 22:00 Война и обучение: зачем в Луганске покупают аттестаты и дипломы
      Ольга Черненко 469
      До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію
      18 липня , 21:00 До річниці Apollo 11: підбірка найкращих фільмів про місію
      Анастасія Кушпіт 230
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук