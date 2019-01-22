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      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними

      VETERANO блог 44 Читать новость на русском

      Адаптація і психологічна реабілітація – ці слова ми чуємо вже п'ятий рік від політиків, журналістів та представників різних професій. Про те не всі розуміють, що спільного та відмінного мають ці поняття.

      Наприклад, інтернет-енциклопедія "Вікіпедія" трактує адаптацію, як процес пристосування до мінливих умов зовнішнього середовища.

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      Проте більш правильним, на мою думку, є визначення зі словника кембриджського університету, за яким адаптація – процес, в якому жива істота змінюється з часом, щоб мати можливість продовжувати існувати в певному середовищі.

      Натомість психологічна реабілітація, за тлумаченням "Вікіпедії", є комплексом заходів реабілітаційної медицини, спрямованих на відновлення психічних та фізичних сил у людини, яка має розлад певного рівня.

      Якщо говорити простими словами, то людина просто адаптується та самостійно призвичаюється до нових умов. Іноді для цього може знадобитися консультація психолога, але не завжди. Реабілітація – це вже лікування, яке потребує залучення фахових медиків та інших спеціалістів. Тобто, це абсолютно різні процеси. 

      Проте у сучасному світі ці поняття плутають і підміняють. І, на жаль, найчастіше це роблять журналісти. Наведемо кілька прикладів, які можна знайти за 5 хвилин роботи у мережі. От в ефірі "5 каналу" був сюжет з доволі лячним заголовком "Більшість бійців АТО потребують психологічної реабілітації". Натомість у самому сюжеті запрошений психолог ані слова не говорить про реабілітацію, а декілька разів згадує адаптацію.

      Колишнім учасникам бойових дій дуже потрібна соціальна адаптація
      Колишнім учасникам бойових дій дуже потрібна соціальна адаптація

      Ще один сюжет, який показали на телеканалі "1+1", вразив мене не менше. Перше, що можна побачити – страшне словосполучення на весь екран "Посттравматичний синдром". Що автори хотіли цим сказати? Як ми знаємо, є постравматичний стресовий розлад, а такого терміну як "посттравматичний синдром" взагалі не існує у міжнародній класифікації психічних розладів.

      Читайте також: Що таке посттравматичний стресовий розлад та кого він може торкнутися

      У сюжеті йшлося, що "за підрахунками лікарів, у військових госпіталях – 46 000 ветеранів потребують психологічної реабілітації". По-перше, як військові лікарі можуть говорити про необхідність будь-якої реабілітації, адже ми знаємо, що такі діагнози можуть ставити лише лікарі-психіатри. По-друге, звідки взагалі з'явилася така цифра?

      Лікарі-психіатри та психологи допомагають краще адаптуватися
      Лікарі-психіатри та психологи допомагають краще адаптуватися

      І це далеко не всі неточності, які були у сюжеті. Хтось скаже: ну а в чому власне проблема? Ну помилилися, буває. Ні, це не так, адже, на мою думку, якщо ми не правильно називаємо проблему, то ми не можемо її вирішити. 

      Ну а картинка виглядає тепер так, що ледь не кожен другий ветеран АТО – це неадекватна, божевільна, депресивна і непередбачувана істота, яка схильна думати про суїцид. І все це у вигляді страшилок подається українським глядачам та читачам.

      Така "репутація" не лише не допомагає, але й шкодить ветеранам, які хочуть повернутись з війни, щоб жити далі та бути повноправними членами суспільства. Крім того, така плутанина та підміна понять неабияк спотворює реальність. І така плутанина може мати наслідки, як у вигляді нерелевантних державних рішень, наприклад, з розробкою тих чи інших державних програм, так і впливає на кожного, хто повернувся з війни та має свій особливий квиток у життя.

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      Тому, шановні журналісти, розбирайтесь, будь ласка, у темі детальніше і не лякайте своїх глядачів. Саме такі сюжети породжують стереотипи, упередженість і необ'єктивність щодо ветеранів в Україні. 

      Автор: Леонід Остальцев
      Теги: VETERANO блог Відеоблоги АТО Війна Війна на Донбасі Психологія ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 канал
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