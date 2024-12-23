Про це в етері 24 Каналу зазначила психологиня Олена Шершньова, вказавши на те, що українці вже адаптувалися до реалій війни.

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В чому українці знаходять продухвину

Психологиня наголосила, що українці, по-перше, надзвичайно сильні духом, по-друге – дуже адаптовані до всіх тих викликів, які вже пережили і готові пережити надалі.

"Тому, думаю, що його (Путіна – 24 Канал) розрахунок не спрацює. Втома від війни, звісно, є. Не бути її не може, тому що ми перебуваємо в постійному стресі, але психіка людей намагається знаходити продухвину у гуморі, перегляді мемів, гуртуванні довкола тем, над якими можна і поплакати, і посміятися", – розповіла Шершньова.

Однак втомленість українців спостерігається, тому психологиня рекомендує дбати про свій ментальний стан, а головне – не знецінювати це.

"Бо часто від людей чую, що вони кажуть: "Та що там в мене, ось в наших захисників та захисниць…". Так, звісно, їм важко, але і нам в тилу теж, тому не знецінюйте свій стан, дбайте про нього, звертайтеся до психологів та працюйте з ментальним здоров'ям", – закликала Шершньова.