Відповідне рішення глава ізраїльського уряду схвалив за результатами наради зі силовиками.

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Міністр внутрішньої безпеки та Генеральний інспектор поліції проінформували очільника уряду про деталі терористичного акту, що стався 21 листопада вранці в Єрусалимі. Прем'єр-міністр доручив підвищити рівень готовності в районі Єрусалиму, щоб запобігти новим терактам,

– зазначили в офісі прем'єра Ізраїлю.



В Єрусалимі підвищать рівень готовності для запобігання терактам / Фото офісу прем'єра Ізраїлю

Стрілянина в Єрусалимі

Біля Ланцюгових воріт у Старому місті Єрусалиму озброєний автоматом та ножем чоловік скоїв напад на перехожих. Він відкрив вогонь по мирних жителях і правоохоронцях.

Унаслідок стрілянини поранень зазнали троє цивільних та 2 поліцейських. Одного з потерпілих у критичному стані доправили до лікарні. Там чоловік і помер, не приходячи до тями.

Ще один поранений – у важкому стані;

Троє інших людей зазнали легких ушкоджень.

Зверніть увагу! Правоохоронцям вдалося ліквідувати терориста. Згодом з'ясували, що 40-річний був відомий поліції та пов'язаний із ХАМАС і використовував недоступну в Ізраїлі зброю.

У Старому місті Єрусалиму чоловік відкрив стрілянину: карта