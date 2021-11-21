Відповідне рішення глава ізраїльського уряду схвалив за результатами наради зі силовиками.
Читайте також У США чоловік влаштував стрілянину в торговельному центрі: є жертви
Міністр внутрішньої безпеки та Генеральний інспектор поліції проінформували очільника уряду про деталі терористичного акту, що стався 21 листопада вранці в Єрусалимі. Прем'єр-міністр доручив підвищити рівень готовності в районі Єрусалиму, щоб запобігти новим терактам,
– зазначили в офісі прем'єра Ізраїлю.
В Єрусалимі підвищать рівень готовності для запобігання терактам / Фото офісу прем'єра Ізраїлю
Стрілянина в Єрусалимі
Біля Ланцюгових воріт у Старому місті Єрусалиму озброєний автоматом та ножем чоловік скоїв напад на перехожих. Він відкрив вогонь по мирних жителях і правоохоронцях.
Унаслідок стрілянини поранень зазнали троє цивільних та 2 поліцейських. Одного з потерпілих у критичному стані доправили до лікарні. Там чоловік і помер, не приходячи до тями.
- Ще один поранений – у важкому стані;
- Троє інших людей зазнали легких ушкоджень.
У Старому місті Єрусалиму чоловік відкрив стрілянину: карта