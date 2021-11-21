Соответствующее решение глава израильского правительства принял по результатам совещания с силовиками.
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Министр внутренней безопасности и Генеральный инспектор полиции проинформировали главу правительства о деталях террористического акта, произошедшего утром 21 ноября в Иерусалиме. Премьер-министр поручил повысить уровень готовности в районе Иерусалима, чтобы предотвратить новые теракты,
– отметили в офисе премьера Израиля.
В Иерусалиме повысят уровень готовности для предотвращения терактов / Фото офиса премьера Израиля
Стрельба в Иерусалиме
Возле Цепных ворот в Старом городе Иерусалима вооруженный автоматом и ножом мужчина совершил нападение на прохожих. Он открыл огонь по мирным жителям и стражам порядка.
В результате стрельбы ранения получили трое гражданских и 2 полицейских. Одного из потерпевших в критическом состоянии доставили в больницу. Там мужчина и умер, не приходя в сознание.
- Еще один раненый – в тяжелом состоянии;
- Трое других людей получили легкие повреждения.
В Старом городе Иерусалима мужчина открыл стрельбу: карта