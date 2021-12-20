Novavax в Європі

Регулятор заявив, що Nuvaxovid – це п'ята вакцина, рекомендована в ЄС для запобігання захворюванню на COVID-19. Цю вакцину рекомендували використовувати для імунізації людей віком від 18 років.

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Після ретельної оцінки комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) консенсусом дійшов висновку, що дані про вакцину є надійними та відповідають критеріям ефективності, безпеки та якості ЄС,

– йдеться в повідомленні.

Ця вакцина допоможе кампанії з вакцинації в країнах-членах ЄС під час вирішальної фази пандемії, вважають в EMA.

Після офіційного схвалення Європейської комісії Novavax стане п’ятою вакциною проти COVID-19, яка буде схвалена для використання у 27 країнах.

EMA вже схвалила дві мРНК-вакцини – Pfizer-BioNTec і Moderna, а також два вірусних вектори – AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Що відомо про вакцину Novavax