За стандартами ЄС: в Україні діють нові вимоги щодо якості шоколаду

Із 1 січня 2018 року в Україні почали діяти нові вимоги до виробів з какао та шоколаду. Ці вимоги повинні забезпечити дотримання європейських стандартів у галузі безпечності та якості продуктів харчування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Представництво ЄС в Україні.

Так, відповідно до європейських вимог, шоколадом може називатися лише той продукт, який містить не менше 35% загальної кількості какао-продуктів.

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У молочному шоколаді має бути понад 25% какао-продуктів та не менше 14% молочних продуктів. А білий шоколад повинен містити не менше 20% какао-масла та понад 14% молочних продуктів.

"На відміну від вимог національного стандарту України (ДСТУ), який є добровільним, європейські вимоги є обов’язковими для виконання", – наголошується у повідомленні.

Варто наголосити, що у випадку невідповідності продукту європейським вимогам, він не зможе називатись "шоколадом" або "шоколадним", а матиме назву "солодкий батончик" або "глазурована цукерка".