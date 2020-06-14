Організм людини має потребу в жирах. Важливо, щоб ми розумно підходили до вибору і вживання жирів.

Харчуйтесь правильно

Чомусь вважається, що правильне харчування і жири несумісні. Ніби вони псують фігуру і дуже шкідливі для загального стану організму. Проте це не так.

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Аналізуючи те, що ми їмо кожен день, треба звернути увагу, скільки грамів жиру споживаємо та переконатися, що баланс поживних речовин дотриманий.

Наш раціон буде збалансованим, якщо його калорійність забезпечується в наступних пропорціях:

вуглеводи складають 55-60%, серед них "прості" вуглеводи – не більше 10%,

білки – 15-20%,

частка жирів – 25-30%.

Тобто приблизно третя частина щоденних калорій повинна надходити з жирами. У перерахунку на 1 кг ваги людини нормальної комплекції складе близько 1 граму жиру. Це означає, що наша норма – не більше 60-70 грамів жиру щодня. Але, як правило, середньостатистична людина з'їдає значно більше, навіть не помічаючи цього.

Щоб досягти оптимального балансу жирів в добовому раціоні треба знати вміст жиру в повсякденних продуктах:

2 столові ложки рослинної олії це 25 г жиру;

20 г вершкового масла містять 15 г жиру;

100 г сиру 5% або 30 г сиру 17% жирності частка жиру складе 5 г;

в склянці молока або кефіру (жирністю 3,2%) буде міститися 8 г жиру;

в нежирній яловичині (100 г) жир складе 17 г;

в рибі середньої жирності (порція 140 г) – 5-10 г жиру.

У цьому списку також рослинні олії (кукурудзяна, льняна, соняшникова, соєва, оливкова), горіхи, оливки, авокадо і деякі види риби, такі як лосось, макрель і сардини. Вони містять хороші (ненасичені) жири.

Чому жири необхідні нашому організму?

Звертайте увагу на вміст жирів у вашому добовому раціоні і стежте за їх складом.