Яке покарання призначили закарпатцю

Виноградівський районний суд визнав чоловіка винним у незаконному вирощуванні конопель, у кількості 50 і більше рослин та в утриманні місць для виготовлення наркотиків. За це його покарали 4 роками позбавлення волі з призначенням іспитового терміну на 2 роки.

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Суд також вирішив вилучити 626 рослини коноплі та знищити, а вилучену під час обшуків техніку – віддати власникам.

До речі, у суді 48-річний Жолт Кевер визнав свою провину та покаявся.

Вартість наркотиків оцінили у 5 мільйонів

Підземну наркоферму викрили у вересні 2021 року. Тоді правоохоронці знайшли понад 626 стебел елітної коноплі, а також спеціально обладнані приміщення під землею з технікою для її вирощування. Зокрема, там були:

система крапельного поливу,

кондиціонери,

витяжки,

пристрої, що збагачували теплицю киснем,

датчики вимірювання рівня світла, тепла та вологи,

пристрої, що вимірювали кислотність ґрунту.

Вартість вилучених наркотиків оцінили у 5 мільйонів гривень. Всі рослини вирощували максимально правильно для отримання якнайбільше наркотичного ефекту. Загалом правоохоронці вилучили зі сховку:

684 стебла коноплі,

300 грамів висушеної рослини,

насіння коноплі,

пістолет.

Зауважимо, у матеріалах суду мовиться лише про 626 стебел.

Обладнання придбали за гроші від угорського благодійного фонду

За даними закарпатських ЗМІ, обладнання для нарколабораторії ферма засудженого Жолта Кевера придбала за гроші угорського благодійного фонду Еґана Еде. Фінансується цей фонд урядом Угорщини.

До речі, заяву на отримання грошей для розвитку сільського господарства ще у 2018 році направила мати Кевера. Вона вказала суму кошторису – 407 500 гривень. Згодом матір обвинувачуваного підписала договір про фінансування її підприємницької діяльності благодійним фондом на суму 2,8 мільйона форинтів, що на той час склало 296 200 тисяч гривень.

Однак, за даними Державної податкової служби, ферма "Кевер Жолт", згідно з декларацією за 2018 рік, не проводила господарську діяльність. Даних щодо найманих працівників та сплати податків також немає.