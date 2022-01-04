Какое наказание назначили закарпатцу

Виноградовский районный суд признал мужчину виновным в незаконном выращивании конопли, в количестве 50 и более растений и в содержании мест для изготовления наркотиков. За это его наказали 4 годами лишения свободы с назначением испытательного срока на 2 года.

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Суд также решил изъять 626 растений конопли и уничтожить, а изъятую во время обыска технику – отдать владельцам.

Кстати, в суде 48-летний Жолт Кевер признал свою вину и покаялся.

Стоимость наркотиков оценили в 5 миллионов

Подземную наркоферму разоблачили в сентябре 2021 года. Тогда правоохранители нашли более 626 стеблей элитной конопли, а также специально оборудованные помещения под землей с техникой для ее выращивания. В частности, там были:

система капельного полива,

кондиционеры,

вытяжки,

устройства, которые обогащали кислородом теплицу,

датчики измерения уровня света, тепла и влаги,

устройства, измеряющие кислотность почвы.

Стоимость изъятых наркотиков оценили в 5 миллионов гривен. Все растения выращивали максимально правильно для получения как можно больше наркотического эффекта. В целом правоохранители изъяли из тайника:

684 стебля конопли,

300 граммов высушенного растения,

семена конопли,

пистолет.

Заметим, в материалах суда говорится лишь о 626 стеблях.

Оборудование приобрели за деньги от венгерского благотворительного фонда

По данным закарпатских СМИ, оборудование для нарколаборатории ферма осужденного Жолта Кевера приобрела за деньги венгерского благотворительного фонда Эгана Эде. Финансируется этот фонд правительством Венгрии.

Кстати, заявление на получение денег для развития сельского хозяйства еще в 2018 году направила мать Кевера. Она указала сумму сметы – 407 500 гривен. Впоследствии мать обвиняемого подписала договор о финансировании ее предпринимательской деятельности благотворительным фондом на сумму 2,8 миллиона форинтов, что на то время составило 296 200 тысяч гривен.

Однако, по данным Государственной налоговой службы, ферма "Кевер Жолт", согласно декларации за 2018 год, не проводила хозяйственную деятельность. Данных о наемных работниках и уплате налогов также нет.