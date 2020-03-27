Закінчуються гроші, немає їжі та питної води: коментар українок, які застрягли в Індії

28 березня через пандемію коронавірусу Україна повністю закриває кордони, навіть для українців. Майже 100 тисячам людей вже вдалося повернутися додому. Однак чимало громадян не встигають цього зробити.

Серед таких – туристки Ірина Білик та Христина Ковалевська, які перебувають в індійському Делі. Їхні рейси скасували, тож вони на невизначений час застрягли у чужій країні. Про це українки розповіли у прямому ефірі 24 каналу.

Важливо Україна повністю закриває кордони: скільки українців евакуювали через коронавірус і з яких країн

Дівчата зазначили, що зв'язалися з посольством, як тільки дізналися, що авіасполучення припиняється. Також вони зареєструвалися у системі ДРУГ, але досі не отримали відповіді.

Що відомо про систему ДРУГ?ДРУГ – це абревіатура проєкту Добровільної реєстрації українських громадян. Його створили для того, аби у МЗС знали місцеперебування своїх громадян на випадок надзвичайних ситуацій за кордоном.



У разі виникнення надзвичайної ситуації в країні, до якої ви зареєструвалися, система надішле актуальну інформацію у формі текстового повідомлення на ваш номер телефону або електронну адресу. Крім того, посольство чи консульство України матимуть можливість встановити зв'язок з вами або з особами, яких ви зазначили в анкеті.

"У нас є зв'язок з консулом, ми дзвонили йому вчора кілька разів. Нам сказали слідкувати за всіма новинами на сторінці у фейсбуці, заповнювати та надсилати гугл-форми. Поки що ми не знаємо, що ще робити", – пояснили українки.

У всіх закінчуються гроші, майже немає їжі, всі магазині – закриті. Тут навіть не можна дістати питної води. Та, що в крані – дуже брудна,

– додали вони.

За їх словами, в Індії наразі залишається приблизно 500 українців. У телеграмі є група, де вони всі спілкується. Усі кажуть те ж саме – посольство робить все можливе. "Але ми ще досі тут і просимо допомоги", – підсумували дівчата.

Що відомо про коронавірус в Індії?Станом на 27 березня в Індії на коронавірус COVID-19 захворіли 843 людини, одужали – 73 особи, померли – 20.



Прем'єр-міністр країни Нарендра Моді оголосив про введення тотального карантину на 3 тижні. З півночі 25 березня в Індії заборонено виходити з дому. Мережею ширять відео, як поліція карає порушників жорсткими методами.