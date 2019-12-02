Закон про ДБР і Виборчий кодекс: які важливі закони розглядатиме Рада цього тижня

Верховна Рада планує розглянути зміни до законодавства у зв'язку з обмеженням депутатської недоторканності, а також дати право слідчим ГПУ, які займалися справами Майдану, перейти без конкурсу в ДБР. Віцеспікер Руслан Стефанчук нагадав, що до нового року залишилося лише 2 пленарні тижні, тому робота повинна бути конструктивною.

Про це свідчить план роботи парламенту на 3-6 грудня, опублікований на сайті парламенту.

Закон про ДБР

До теми: Адвокатка родин Небесної Сотні Закревська голодує 3 дні: приєднались активісти

У вівторок, 3 грудня депутати завершать розгляд законопроєкту про врегулювання діяльності ДБР. Нещодавно профільний комітет рекомендував Раді підтримати поправку, що дозволить слідчим і прокурорам, які займалися розслідуванням справ Майдану "в ГПУ, перейти в ДБР без конкурсу.

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк звернула увагу на те, що активістка і адвокатка Євгенія Закревська разом з іншими учасниками Майдану оголосили голодування, щоб привернути увагу саме до цієї проблеми.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді заявив, що профільний комітет попередньо підтримав цю поправку.

Чому Євгенія Закревська оголосила голодування?

Вона пішла на такий крок через зупинку розслідування проваджень по злочинах на Євромайдані. Закревська не їстиме до того моменту, поки нардепи не схвалять поправку, яка передбачає створення спільного управління з розслідування справ Майдану. Туди мають перевести слідчих ГПУ, які розслідували справи Майдану.

Всі скоєні під час Революції Гідності злочини умовно об'єднали в одну велику "Справу Майдану", в якій є 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

Що загрожує розслідуванням справ Майдану

Всі роки розслідуваннями справ Майдану займався відділ Спеціальних розслідувань ГПУ під керівництвом Сергія Горбатюка.

У лютому 2019 року моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.

21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013 – 2014 років. Злочини часів Майдану потім мало розслідувати ДБР, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.

Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення Горбатюка у жовтні 2019 року. Після цього Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріоритетними.

5 листопада ДБР заявило, що розслідування злочинів, що сталися за час Майдану, тимчасово призупиниться. Усе через надмірне навантаження на Бюро та брак слідчих.

Оскільки Верховна Рада не прийняла необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування злочинів щодо Майдану – воно призупиняється з 20 листопада на невизначений час.

Виборчий кодекс з правками Зеленського

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Верховна рада України на цьому пленарному тижні розгляне Виборчий кодекс з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Відзначимо, що цей законопроєкт прийняла ще Рада 8 скликання. Він був підписаний главою парламенту попереднього скликання Андрієм Парубієм, однак глава держави Володимир Зеленський його ветував.

Що передбачає новий Виборчий кодекс?Він змінює систему обрання депутатів до парламенту з 2023 року. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Раніше Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах.



Відтепер обиратимемо парламент за відкритими партійними списками з регіональними округами. В бюлетені буде лише 2 графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї.

Прослушка депутатів

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Верховна рада України у вівторок, 3 грудня, розгляне законопроект про дозвіл на прослушку нардепів, який має остаточно скасувати депутатську недоторканність.

Мовиться про законопроект №2237 та альтернативний до нього 2237-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України".

Відзначимо, що у другому читанні законопроєкт про зміни до кримінально-процесуального законодавства Верховна Рада ухвалила 4 жовтня. Серед іншого він також скасовує частину скандальних "поправок Лозового".

Вже 15 жовтня ухвалений Радою проєкт закону підписав Президент України Володимир Зеленський.

Що таке "правки Лозового"?Ініціатором змін до Кримінального процесуального кодексу був депутат-радикал Андрій Лозовий. Тому, вони отримали назву "поправки Лозового" і набули чинності 15 березня 2018 року. Цими положеннями обмежувалися терміни розслідування злочинів. Зокрема, правоохоронці зобов'язані були встановити причетність підозрюваного до вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину протягом 18 місяців, середньої тяжкості – 12 місяців, а кримінального проступку – 6 місяців. У разі нерозкриття злочину в ці терміни кримінальне провадження треба було закрити. Лише у виняткових випадках слідчий міг попросити суд продовжити терміни розслідування.

Що саме змінила Рада у КПК?

Внесено зміни у статтю 263 Кримінально-процесуального кодексу: тепер НАБУ й ДБР будуть уповноважені "знімати інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж". Фактично це право на "прослушку" (раніше його мала тільки Нацполіція).

Важливо: раніше законопроєкт передбачав внесення змін у закон про статус народного депутата, згідно з якими обшуки та "прослушку" депутатів можна було б здійснювати з дозволу генерального прокурора (а не Верховної Ради). Мовилося про обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення депутатів, а також і про перегляд листування, телефонних розмов.

Рада не підтримала такі зміни до законів і залишила чинними норми законів про виняткове право парламенту давати дозвіл на слідчі дії щодо депутатів.

Чому це важливо?

Мовиться про зміни до Конституції, якими у народних депутатів забирають недоторканність. Дійсно, Рада виключила норму про депутатський імунітет з Основного закону, і ці зміни мають набрати чинності з 1 січня 2020 року. Але ці зміни суперечать нормам закону про статус народного депутата та Кримінально-процесуального кодексу. У цих документах передбачено, що Верховна Рада для прослуховування депутата чи його обшуку має надати окремий дозвіл. Тож навіть після набуття чинності змін до Конституції, розслідувати злочини депутатів буде складно.

У середу, 4 грудня, депутати почнуть роботу з розгляду ряду законопроєктів у другому читанні. Мовиться про проєкт закону, який надає право НКРЕКУ встановлювати тариф ТЕЦ, і продовжує ліцензію НЕК "Укренерго" до його сертифікації.

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Також депутати розглянуть законопроєкт № 2078-1, який переносить на 5 років введення стандарту екологічної безпеки Євро-6 і зберігає діючі вимоги для старих автомобілів.

Важливо: В парламенті вважають недоцільним відтерміновувати екологічні норми Євро-6 до 2025 року

Відзначимо, що екологічний стандарт "Євро-3" впроваджений у Європейському Союзі з 1999 року, "Євро-4" - з 2005, "Євро-5" - з 2009, "Євро-6" - у вересні 2015 року.

Україна запровадила "Євро-3" у 2013 році, "Євро-4" - в 2014, а екологічний стандарт "Євро-5" почав діяти з 1 січня 2016.

Лібералізація спиртової галузі

Варто знати: Виробництво спирту в Україні: як вплине скасування держмонополії

Верховна рада цього тижня розгляне законопроєкт №2300 авторства Володимира Зеленського про скасування монополії на виробництво спирту.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко підкреслив, що лібералізацію у цій сфері необхідно терміново проводити.

Що передбачає законопроєкт

Після подання Зеленським документу до Верховної Ради експерти почали активно дискутувати щодо його доцільності.

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спирт зможе виробляти та продавати будь-який суб'єкт господарювання після одержання ліцензії;

гуртову торгівлю етиловим спиртом для медичних та ветеринарних цілей за наявності ліцензії можуть здійснювати медичні та зооветеринарні заклади.

запровадження повної лібералізації експорту спирту з України;

експортувати етиловий спирт зможуть суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

Чого очікують від демонополізації Укрспирту

Втратити роботу бояться тисячі працівників спиртового гіганта "Укрспирт". Адже держмонополію на виробництво спирту хочуть скасувати, а підприємства – приватизувати.

Усе – для виведення ринку з тіні. Лякає те, що підприємства може спіткати доля цукрових заводів: чимало їх збанкрутіли після приватизації. Тим більше, що нині із 80 спирзаводів працюють лише 15. А потреби горілчаників ще менші.

Що відомо про УкрспиртЄ монополістом спиртової галузі України. Володіє 41 заводом з виробництва спирту із понад 80 зареєстрованих в Україні.



В усьому світі лише дві держави мають монополію на виробництво спирту – Україна та Білорусь. У світі спиртовий ринок давно демонополізували через неприбутковість.

У другому читанні депутати також планують розглянути законопроєкт про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

На розгляді також законопроєкт про надання статусу УБД воїнам-добровольцям.

До теми: Проблеми кримінального переслідування добровольців усуватимуть окремим законом

Навіщо потрібен окремий закон щодо добровольців?

► Для встановлення правового статусу подій на Донбасі.

► Для визначення осіб, які брали участь в цих подіях.

► Для врегулювання питань амністії добровольців.

Крім того, народні депутати мають намір розглянути в першому читанні президентський, позначений як невідкладний проєкт змін до бюджету на поточний рік щодо будівництва дитячої спецлікарні "Охматдит".

Рада заслухає міністра Милованова

До теми: Милованов розповів про великі звільнення на держпідприємствах

У п'ятницю 6 грудня традиційно відбудеться Година запитань до уряду. На засіданні погоджувальної ради вирішили, що запросять міністра економічного розвитку Сергія Милованова.