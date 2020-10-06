Колишній перший заступник прокурора Сумської області О.Рубан намагається поновитися на посаді та подав відповідний позов до місцевого суду.

Рубан був звільнений з посади та з органів прокуратури після звинувачень у спробі рейдерства підприємства, яке виробляє "Семки" та інші українські снеки. Комісія з атестації прокурорів регіональних прокуратур вивчила справу "Семок" та рекомендувала звільнити О.Рубана. Після цього Генеральний прокурор звільнила його не лише з займаної посади, але і з органів прокуратури. Справу про спробу рейдерського захоплення розслідує Державне Бюро розслідувань. ТОВ "Волана" визнано потерпілою стороною в цій справі, а Генпрокурор призначила незалежну прокурорську групу для неупередженого проведення слідства, передає портал АНТИКОР.

На початку червня 2020 року Зарічний районний суд Сумської області своєю ухвалою наклав арешт на виробничий комплекс ТОВ "Волана", що знаходиться у м. Синельниково Дніпропетровській області. За оцінками юристів, це було першим кроком до рейдерського захоплення підприємства.

Насправді ТОВ "Волана" не проводило ніякої діяльності у Сумській області, і не мало ніякого відношення до справи, яка більше трьох років лежала в Сумському СБУ. Апеляційний суд скасував незаконну ухвалу, а представники заводу звернулися до правоохоронних органів із заявами про участь посадовців у спробі рейдерства. В результаті ДБР розслідує справу проти слідчого СБУ В.Прохненка та прокурора А.Жернового, а також справу проти першого заступника обласного прокурора О.Рубана.

Як виявилося, саме О.Рубан давав незаконні вказівки прокурорам, слідчим та суду щодо того, як саме треба розслідувати справу проти "Семок". Дані вказівки задокументовані та містять склад злочину за кількома статтям Кримінального кодексу – зловживання владою, службове підроблення, втручання в діяльність працівників правоохоронних органів та інше.

Експрокурор подав позов проти рішення Генерального прокурора до Сумського окружного адміністративного суду та сподівається повернутися на свою посаду.