Зараз немає часу для "розкачки", – Саакашвілі про проблеми економіки

Зараз в Україну приходить велика хвиля кризи. За прогнозами Міхеїла Саакашвілі, перші 2 – 3 тижні люди витрачатимуть гроші.

Про те, які перешкоди чекають на бізнес, та про українських олігархів – у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповів сам Міхеїл Саакашвілі.

Про падіння економіки та бізнес

Якщо гроші в людей залишились.

Так. Усе ж зараз, під час карантину, велика кількість людей не витрачали багато грошей, але зараз вони підуть у салони, по магазинах, купувати якісь речі, десь 2 – 3 тижні буде враження, що економіка заворушилась і щось таки починається. Але потім майже всі зрозуміють, що грошей більше немає. Крім того, вони мають зрозуміти, що не тільки немає грошей, а й не буде робочих місць. Значна частина робочих місць просто не повернеться.

Читайте першу частину інтерв'ю Саакашвілі відверто розповів, навіщо він Зеленському і хто був проти нього як віцепрем'єра

Дуже велика кількість малих та середніх підприємств збанкрутують, великі також. Якщо зараз ці енергетичні шахти зупинили, відновити свою технологічну роботу пізніше буде неможливо. Тобто десятки тисяч людей залишаться просто без роботи.

До того ж приблизно 2 мільйони заробітчан повернулись в Україну. Може, у найкращому разі, мільйон із них повернуться до Польщі. Я не думаю, що це гарний сценарій для України, але для цих людей – так. Але мільйон залишиться, тобто буде 2–3 мільйони додаткових безробітних, при тому, що немає ніяких можливостей для економічного зростання.

До того ж падіння економіки планують на 10 – 12 %, якщо на це реалістично дивитись. Тому зараз мені потрібні дуже радикальні та ординарні кроки.

Наприклад, які?

Повна дерегуляція та зміна бізнесу. Українці дуже підприємливі та сильні в бізнесі, коли є можливість. Те, що вони мають досвід та успіх, навіть в умовах, коли вся держава працювала проти них, означає, якщо держава нарешті почне працювати на них, вони можуть створити ціле. Держава в Україні дива ніколи не створить. Єдине, що вона може зробити – відчепитись від людей, які реально створюють національний продукт країни та добробут. І це моя мета, моя мрія.

Дивіться повне відео інтерв'ю 24 каналу з Міхеїлом Саакашвілі:

Тобто ви запропонуєте президентові відчепитись від бізнесу?

Ні, не йому. Відчепити старий адміністраційний апарат, який не змінився. Усі ці люди працюють на всіх рівнях. Просто цю "кормушку" зачинити й цих людей ізолювати від економіки, бюрократії, яка вбиває українську економіку. Тому що коли таке падіння планується, ми не маємо права просто робити бізнес, як завжди. Не буде бізнесу, як завжди, тобто корупції і злочинності влади, як завжди. Цього не буде й не може бути. Навіть теоретично так не можна скласти пазл.

Про українських олігархів

Друга проблема української економіки – це олігархи. Велика частина економіки належить їм, а не малому та середньому бізнесу. Ви знайомі з кимось із них – Ахметовим, Коломойським? Ви зустрічалися?

Ні. Я всіх їх знаю, вони мають зберегти дистанцію від економіки. До речі, у них теж дуже погано йдуть справи. У них немає особистих проблем, вони мають запаси. Якщо їхні підприємства "впадуть", якісь ще залишаться.



Рінат Ахметов / Фото The world news

Мене більше турбують ті люди, які на них працюють. Якщо, наприклад, Ахметов закриє "Павлоградвугілля", у нього залишиться ще 10 підприємств. Але 35 тисяч людей, які там працюють, не матимуть грошей. Є ще "Бурштинська ТЕС", яка зупинилася. Усе місто Бурштин від них залежить: дитячі садочки, усі заклади, усі отримували заробітну плату. Зараз вони її не мають. В Ахметова все буде гаразд, а от у цих людей – ні. Тому нам необхідно рятувати економіку й діяти дуже швидко й оперативно. Тому зараз немає часу для "розкачки", діяти треба було ще позавчора.

Чому в Україні почалась енергетична криза?Для неї склались ідеальні умови. Новий ринок електроенергії так і не вдалося запустити. За даними Міненерго, споживання електроенергії в Україні від початку 2020 року було на 9% нижчим, аніж очікувалося – через аномально теплу зиму та скорочення промислового виробництва. До того ж через карантин та вимушену зупинку багатьох підприємств та бізнесів споживання енергії в Україні (та і в усьому світі) скоротилося ще більше.



На ринку з'явився колосальний надлишок енергії і профіцит потужностей для її виробництва. Платежі за комуналку різко скоротились. Крім того, до кризового періоду енергетична галузь наблизилась без голови профільного міністерства, який міг би грамотно вивести країну із цієї ситуації. У новому уряді Міністерство енергетики і довкілля досі не має повноправного очільника, лише виконувачів обов'язків.

Ви уявляєте, що треба робити? Тому що Зеленському закидають відсутність стратегічного бачення, куди і як має рухатися країна і як розв’язувати проблему. Ви можете йому дати це бачення?

У мене є свій доробок і я також спостерігаю. Є те, що мене турбує. Я не можу сказати, що не маю особистих амбіцій, я не буду брехати. У мене є особисті амбіції.

Я правильно розумію, що ця посада тимчасова? Наступним кроком був би портфель міністра чи прем’єра?

Ні. Ця посада для мене – черговий інструмент отримати результат. Якщо буде результат, мені посад не потрібно. Якщо не буде результатів – жодних інших посад теж не буде.

Про власні амбіції та очікування

Що для вас буде результатом?

Результат для мене буде, якщо не олігархи, а прості пересічні українські підприємці, люди, які створюють добробут країни скажуть, що в той період ініціювали проєкти, які ініціював президент Зеленський, але де брав участь і Саакашвілі чи будь-хто, хто з ним працює, але це проєкти Зеленського. Скажуть, що завдяки цим рішенням ми змогли вижити під час кризи, уникнути найгіршого.

Читайте другу частину інтерв'ю Відкат у реформах: що про це думає Саакашвілі і чи вважає причетним Зеленського

Колись я переконав Порошенка позбавити виноробів України абсолютно нерозумного податку, який вбивав місцеве виноробство. Я це зробив і один винороб казав: "Якщо ти ще зробиш дорогу до мого дому, я тобі поставлю пам'ятник".



Поставив?

Ні, забув, звісно. Але нещодавно я був в Одеській області й десь на Татарбунарському районі він справді поставив такий шматок заліза, де написано "Пам'ятник Саакашвілі". І це найбільша нагорода для мене. Гарна людина, я його один раз побачив, ми не знайомі, він не зобов’язаний мені якось дякувати. Але я хочу, щоб Зеленському ставили такі пам’ятники й по всій країні. Хочу, щоб він був успішним, бо успішний президент – це успішна країна. А міцна Україна для мене як для патріота України і Грузії важлива – не буде України, не буде Грузії. Це все, крапка. Ми ж знаємо як історія завжди "грала" з нами. Тому моя зацікавленість дуже пряма.



"Успішний президент – це успішна країна", – Саакашвілі / Фото 24 канал

А ви не боїтесь, що все закінчиться для вас так само, як це закінчилося для Гончарука, Рябошапки, Данилюка? Люди скажуть: "Реформ нема, Саакашвілі не працює"?

Я не боюсь, що це погано закінчиться для мене. Якщо це погано закінчиться для України – це буде моя особиста трагедія й катастрофа на решту життя. Цього я реально боюся. Мене багато разів звільняли, і що? Є традиція мене звільняти і викидати мене з країни, але я повертаюсь, це не проблема. Але було б куди повертатись – ось у чому проблема.

Що відомо про відставку Рябошапки?Верховна Рада 5 березня відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед цим у своєму останньому слові він заявив, що став "незручним" та залишився незалежним перед владою. Рябошапка покинув залу Верховної Ради, так і не дочекавшись голосування.



Рябошапка заявляв, що парламент був зацікавлений у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу. Коли ж фракція "Слуги народу" пояснювала причини відставки Рябошапки, то однією з претензій було те, що велика кількість прокурорських справ залишилися без нагляду, ймовірно – через реформу і очищення Офісу генпрокурора. Однак, за словами самого Рябошапки, ця проблема була пов’язана не з роботою Офісу генпрокурора, а з роботою ДБР.



САП відкрила кримінальне провадження проти Рябошапки за двома статтями – декларування недостовірної інформації та прийняття пропозиції, обіцянки або отримання хабаря.

Мені здається, що всі зацікавлені в успіху президента Зеленського і в нього є великий потенціал. У мене немає враження, що є державна машина, яка займається інформуванням населення. Я очікував, що це буде. Зараз набагато більше розкручені люди, які взагалі нічого не зробили для країни, крім поганого.

Коли мені кажуть, що не можна мене призначати, тому що я нічого не зробив – я погоджуюсь, що нічого не зробив, але й нічого поганого теж не зробив для країни. А вони, потвори, уже стільки поганого зробили, що не мають права взагалі існувати в політичному просторі. Ваше місце в інших місцях. Тому Зеленський має потенціал, мандат, талант. І я хочу, щоб він був успішним, тому що Україна має право бути успішною.

Ваші особисті амбіції в українській політиці – це що? Яка посада вас би задовольнила?

Та, де я можу показати результат. Там, де люди можуть сказати, що в цьому допоміг Саакашвілі – усе зробив Зеленський, уряд, але також допоміг Саакашвілі.

Як Каха Бендукідзе, мій близький друг, якби він став міністром економіки України, як тоді планувалось, може б економічна історія України склалася б інакше. На жаль, він не дожив до цього дня, але в центрі Києва є його вулиця. Я на це претендую. Але ці люди мають свої маленький куточок в історії України.

Читайте третю частину інтерв'ю У мене був конфлікт із системою: Саакашвілі про стосунки з Порошенком та Аваковим

Щоб був результат, ви маєте бути на посаді, де є реальні важелі впливу.

Сьогодні настільки всі старі структури працюють, ви думаєте, що уряд має багато важелів впливу?

А хто має?

Поки що є президентський мандат. Але ви бачите як поводяться суди, місцеві голови, взагалі інституції не працюють. Зараз ми їх збираємо. Якщо я фахівець у якійсь галузі, то це в тому, що збирати державні інститути, яких не існує. Давайте визнавати, як є – чинних справжніх інституцій в Україні майже немає.



Що відомо про Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу