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Заробітки за кордоном завдають психологічних травм і руйнують сім'ї, – психолог

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Проблеми в сім'ї
Проблеми в сім'ї / womanask.pp.ua

Тривале перебування членів сімей на заробітках за кордоном у відриві від сім'ї призводять найрізноманітніших важких ситуацій, які здатні руйнувати зв'язок між батьками і дітьми, між подружжям

Про це заявила психолог Ольга Плетка в ефірі 24 каналу.

В першу чергу, сам факт тривалого перебування далеко від сім'ї вносить суттєві корективи у відносини. Трапляється, що зв'язок між членами сім'ї втрачається.

"Є випадки, коли жінка їде, наприклад, в ту ж Італію, і там доглядає за хворими людьми похилого віку, і коли вона повертається додому, то з'ясовується, що вона нікому не потрібна, тому що потрібні були тільки її гроші, які вона відправляла. І ніхто емоційно її не чекає. Тобто її розглядають як гаманець і не більше того. І це дуже сильно б'є по ній. Тому що вона там не свою людина, де вона працювала, і вдома вже не своя", – повідомила психолог.

Також псуються стосунки між батьками і дітьми. Останні сприймають батьків як джерело коштів для існування, придбання дорогих речей, одягу, але при цьому відчувають себе сиротами.

"Дитина буде відчувати те, що мати або батько – це вже не свої люди. Тому що вони не близькі настільки. Крім того, дуже часто діти відчувають себе сиротами, тому що немає тата, мами, але сім'я виживає, у дитини є якісь пристойні речі. І дитина сприймає батька і матір не як емоційно близьку людину, а як людину, яку треба використовувати, користуватися тими грошима, які є. Тобто батько – це гроші, або мати – це гроші", – заявляє психолог.

Теги: Новини України Гроші Психологія
Джерело: 24 Канал
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