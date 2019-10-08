Затримання лікаря з фантастичним хабарем на робочому місці: які можуть бути наслідки

У четвер 3 жовтня з-поміж бурхливих новин про формулу Штайнмаєра та витребеньки Іллі Киви в Раді у новинних стрічах з'явилася ще одна шок-новина. Прокуратура спільно з СБУ і поліцією затримали у Києві на хабарі у 20 тисяч доларів завідувача відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту Трансплантології НАМНУ.

У народі він відомий як "інститут Шалімова". До новини долучалися промовисті фотодокази – це розкладені на столі рядками 100-доларові купюри. Пресслужба прокуратури пояснила, що лікар-трансплантолог був викритий "на гарячому".

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А 20 тисяч доларів, за які його взяли, мали стати оплатою за проведену раніше операцію з трансплантації печінки, подальше лікування і реабілітацію". Крім самого хабаря при обшуку в кабінеті лікаря віднайшли ще понад 60 тисяч доларів.

Знову ж таки, в офіційному повідомленні не називають імен. Але дізнатися його не становить проблеми. Затриманий — Олег Котенко. Керівник відділу трансплантації та хірургії печінки. Доктор медичних наук, Заслужений лікар України.



Олег Котенко

І це все на тлі нещодавньої новини про затримання лікарів Інститут раку, які за версією слідства, тиснули на пацієнтів, вимагаючи в них благодійні гроші за можливість безкоштовно отримати закуплені за бюджетний кошт препарати.

Але повернемось до лікаря-трансплантолога. Перші емоції від такої новини – так і треба, нарешті лікарів-хапуг почали брати на хабарях. Тим більше суми далеко не копійчані. І по кишені не кожному пацієнтові.

Але зверніть увагу на формулювання тексту новини. 20 тисяч лікарю принесли вже після проведеної операції, тобто послугою скористалися, а потім здали прокуратурі та СБУ. Вийшло за мотивами приказки: "і вовки ситі, і вівці цілі".

Навесні Центр розслідувань України розповідав про інститут серця, керівником якого є Борис Тодуров. Свої реальні історії нам розповіли два пацієнти.



Борис Тодуров

Одна родина втратила батька, бо за їхніми словами в госпіталізації та операції в критичний момент йому було відмовлено через відмову оплатити. Інший пацієнт скаржився, що навпаки, погодившись на неформальну оплату операції, потрапив на операційно-грошовий конвеєр. Згодом з'ясувалося, що операція на серці йому не була потрібна і лише погіршила стан.

Судові розбори тривають вже не один рік. За словами наших спікерів, справді переступити поріг медзакладів такого рівня, де працюють топові хірурги, не маючи зелених купюр у кишенях, навіть не варто й намагатися.

Так от, хто такий Олег Котенко, окрім того факту, що ми дізналися про його затримання. У медичному світі його ім'я справді гучне. Він один із найтоповіших хірургів-трансплантологів країни. Сотні пацієнтів вдячні йому за врятовані життя.



Відгуки пацієнтів

Якщо навіть загуглити ім’я цього лікаря, то можна знайти купу сайтів із обговореннями. Відгуки різні: одні задоволені та без перебільшення канонізують свого лікаря-спасителя, а інші нарікають на корисливість. Мовляв одна лише консультація в пана Котенка, його витрачений час в 10-15 хвилин на пацієнта — це три тисяч гривень, станом на 2017 рік. А далі вартість лікування може зростати лише в геометричній прогресії.



Відгуки пацієнтів про вартість лікування

Але Котенко унікальний хірург, багато хто ладний на все, аби потрапити саме до нього. Бо його ім’я та досвід для багатьох вже впевненість та гарантія того, що життя та здоров’я вдасться зберегти.

Затримання лікаря зупинило роботу відділення і багато операцій просто поставили на невизначену паузу. Для пацієнтів це означає втрату надії. Для когось навіть життя. Вже зараз зрозуміло, що буде розслідування, буде скоріш за все судовий процес. Та пацієнти закликають не відстороняти Котенка від операцій.

І тут за принципом доміно на поверхню випливла ще одна проблема. Що оця медична корупція, то наслідок проблем у державі, малих зарплат лікарів та відсутності страхової медицини. На сторінках прокуратури та СБУ під дописом про затримання Котенка десятки коментарів, дописувачі розділилися на два табори.



Хірург-трансплантолог Олег Котенко

Та головне, що усі сходяться в одному – систему медицини треба змінювати. Бо поки топові хірурги тут в Україні мають змогу добряче заробляти переважно з отаких "подяк" від пацієнтів, їхні колеги, яким брати хабарі вже не надто до душі, давно оперують за кордоном. Отака дилема.

Насправді, брати на хабарях лікарів за таким самим принципом можна в кожній лікарні. І ми з вами добре всі знаємо. Платять і беруть усі. І справді, навряд чи цю проблему вмить вирішить страхова медицина.

Хоча здебільшого після першого етапу реформи та запровадження декларацій із лікарем, тобто на найнижчі ланці, багато хто із пацієнтів відмовився від бажання тицяти в кишеню лікарю невеличку грошову подяку.

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Але до верхів ці новації не дійшли, там обертаються зовсім інші суми й історія в інституті Шалімова це вже довела. Та варто й пацієнтам, й самим лікарям трохи змінити мислення. Залежний пацієнт завжди думає, що він винний та вдячний лікарю за послугу, тож має віддячити грошима, незалежно від його зарплати. Лікарі звикли це сприймати, як належне, тож і не відчувають мук совісті. Аби змінити систему, змінюватись треба нам усім.