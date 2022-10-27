Населення Росії вже підготували, "заготовка" є: з чим пов'язані заяви про "брудну бомбу"

Риторика російської влади та пропагандистів про можливе використання Україною "брудної бомби" має приховані мотиви. Цим Кремль намагається не демонструвати свої можливі військові та політичні невдачі.

У Москві вже зробили "заготовку" для своїх громадян на такий випадок. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Для чого Кремлю "брудна бомба"

Експерт вважає, що істерія Кремля щодо "брудної бомби" може бути пов'язана із розвитком ситуації навколо Херсона.

"Цілком можливо у найближчій перспективі звільнення Херсона, що означає величезну політичну катастрофу для Путіна. Це буде набагато серйознішим психологічним та політичним ударом, ніж військовим. У цій ситуації йому буде важко утримати владу", – пояснив оглядач.

За його словами, Кремль намагається у свідомості свого народу замінити "неприємну та ганебну" здачу Херсона драматичнішою подією.

Мовляв, "прокляті українці підірвали "брудну бомбу" або дамбу" і тоді відхід з Херсона пояснюється як гуманітарна операція з "порятунку" мирного населення та російських військових від техногенної катастрофи. Ось так для здачі Херсона вони зробили можливу "заготовку", щоб пояснити це,

– додав аналітик.

На його думку, ця подія рівноцінна за значенням "жесту доброї волі" під Києвом та "перегрупуванню фронту" під Харковом.

"Всі розмови про "брудну бомбу" призначені для населення. Його готують до того, щоб воно прийняло цю думку, і я думаю, що більшість населення вже підготовлене. А "піпл" готовий і вже вірить, що українці ось-ось підірвуть "брудну бомбу". І коли для пояснення здачі Херсона буде потрібно вибух такої бомби – вони його зроблять", – переконаний публіцист.

Для чого Кремлю риторика про "брудну бомбу": дивіться відео

Херсонський "Сталінград"

Піонтковський підкреслив, що навіть у заяві Суровікіна пролунали мотиви, що окупанти готуються до відходу з Херсона.

Там були фрази про "непрості рішення" і "дбайливе ставлення до життів російських солдатів". Готується ідеологічний ґрунт для пояснення народу падіння Херсона. Я думаю, в цьому мета операцій про "брудну бомбу",

– зауважив експерт.

На його думку, росіяни повторюють заяви щодо Херсона, що це їхній "Сталінград" та "ні кроку назад", однак насправді можуть готувати його знищення, у чому звинуватить "українських нацистів".

"Один зі способів зробити все переконливіше – знищити Херсон шляхом вибуху дамби водосховища або все-таки з використанням "брудної" атомної бомби", – розповів фахівець.

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Він констатував, що Кремль зіткнувся з нерозв'язною суперечністю: з військового погляду Херсон утримати неможливо, водночас фахівці вважають, що їм навіть вигідно відвести угруповання, де є професійні військові.

"З політичного погляду утримувати Херсон немає доцільності. Вони зараз бігають від військових аргументів до політичних. Як завжди – це все скінчиться провалом", – резюмував Піонтковський.

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