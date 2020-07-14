Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Політик до кінця тижня має визначитися з кандидатом на посаду голови Нацбанку.

У розмові Володимир Зеленський наголосив, що продовження активної співпраці з МВФ у межах нової програми stand-by є важливим пріоритетом для України, повідомляє пресслужба президента.

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Зеленський уже провів зустрічі з представниками комерційних та державних банків і сформував короткий список кандидатів на посаду голови НБУ. Президент запевнив, що визначиться і запропонує кандидата до кінця тижня.

Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я ухвалюю тільки в інтересах народу України,

– додав політик.

Основними критеріями вибору кандидатури є професійність, чесність і бездоганна репутація.

Яків Смолій ввечері 1 липня подав у відставку з посади голови Національного банку України. Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ.

Під час розмови з Крісталіною Георгієвою президент зазначив, що НБУ спільно з урядом повинні продовжувати реалізацію виваженої монетарної та фіскальної політики.

"Дискусії про діяльність Національного банку України повинні бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність регулятора", – вважає Зеленський.

Президент запевнив Крісталіну Георгієву у твердому бажанні України продовжувати співпрацю з МВФ і наголосив, що ухвалений закон про банківську діяльність є прямим свідченням цього прагнення.

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