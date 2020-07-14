Зеленський пообіцяв МВФ до кінця тижня визначитися з кандидатом на посаду голови НБУ
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Політик до кінця тижня має визначитися з кандидатом на посаду голови Нацбанку.
У розмові Володимир Зеленський наголосив, що продовження активної співпраці з МВФ у межах нової програми stand-by є важливим пріоритетом для України, повідомляє пресслужба президента.
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Зеленський уже провів зустрічі з представниками комерційних та державних банків і сформував короткий список кандидатів на посаду голови НБУ. Президент запевнив, що визначиться і запропонує кандидата до кінця тижня.
Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я ухвалюю тільки в інтересах народу України,
– додав політик.
Основними критеріями вибору кандидатури є професійність, чесність і бездоганна репутація.
Під час розмови з Крісталіною Георгієвою президент зазначив, що НБУ спільно з урядом повинні продовжувати реалізацію виваженої монетарної та фіскальної політики.
"Дискусії про діяльність Національного банку України повинні бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність регулятора", – вважає Зеленський.
Президент запевнив Крісталіну Георгієву у твердому бажанні України продовжувати співпрацю з МВФ і наголосив, що ухвалений закон про банківську діяльність є прямим свідченням цього прагнення.
Співпраця України та МВФ: що відомо
- 21 травня Україна та МВФ остаточно домовилися про нову програму кредитування Stand By Arrangement (SBA).
- 9 червня у МВФ ухвалили рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів доларів за новою 18-місячною програмою фінансування. Гроші мають піти на боротьбу з наслідками коронавірусу.
- Україна повністю отримала вже 2,1 мільярда доларів першого траншу від МВФ – перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 мільярда доларів.
- Після відставки Смолія в МВФ заявили, що для подальшої співпраці Україна повинна зберегти незалежність НБУ, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу.