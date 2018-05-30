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Згадати Все. Перші дитячі колекції

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Найбільш масовим дитячим захопленням був не футбол. І далеко не музика. Ну і, звісно, не книги. Те, чим займалися справді поголовно, було колекціонування. Найперші дитячі колеції – це, як правило, те, що не вартує ні копійки.

Бажання щось збирати і накопичувати – вроджена якість людини.

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"У мої часи, здається, що діти, молодь – колекціонували всі. Якщо хтось не колекціонував, то це були одиниці. У когось є монети, у когось є пачки з-під цигарок, а в тебе нічого немає. Як, ти нічого не покажеш?" – згадує головний редактор інформаційних проектів 24 каналу Анатолій Яворський. 

Збирати щось одне було немодно та й нецікаво. І перш, ніж обрати основний об’єкт колекціонування, діти проходили тернистий шлях експериментів.

Я пройшов через багато різних етапів. У мене були колекції і монет, і банкнот старовинних, і листівок. Мабуть, найдовше я збирав, справді, марки. Але були ще етикетки від сірників,
– розповів письменник Андрій Курков. 

Найперші дитячі колеції – це, як правило, те, що не вартує ні копійки. Наприклад, обгортки від конфет. Фантики.

Вище за конфетні фантики котувались обгортки з-під жувальних гумок. Особливо – імпортних. Найцінніший фантик той, який ще пахне жуйкою. Далі в ієрархії – кольорові вкладиші з картинкою, фото чи навіть цілим сюжетом.

У 90-ті з’являються жуйки з наклейками. Серед хлопчиків у фаворі – герої голлівудських бойовиків та футболісти. У дівчат – персонажі серіалів та ляльки Барбі. Особливий шик – мати повну колекцію однієї серії. Таке не вдавалося майже нікому. 

Що ще було у топах уподобань колекціонерів-аматорів – дивіться у програмі. 

Теги: Діти Згадати все
Джерело: 24 канал
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