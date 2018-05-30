Вспомнить Все. Первые детские коллекции

Наиболее массовым детским увлечением был не футбол. И далеко не музыка. Ну и, конечно, не книги. То, чем занимались действительно поголовно, было коллекционирование. Самые первые детские коллекции – это, как правило, то, что не стоит ни копейки.

Желание что-то собирать и накапливать – врожденное качество человека.

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"В мои времена, кажется, что дети, молодежь – коллекционировали все. Если кто-то не коллекционировал, то это были единицы. У кого-то есть монеты, у кого-то есть пачки из-под сигарет, а у тебя ничего нет. Как, ты ничего не покажешь?" – вспоминает главный редактор информационных проектов 24 канала Анатолий Яворский.

Собирать что-то одно было немодно и неинтересно. И прежде, чем выбрать основной объект коллекционирования, дети проходили тернистый путь экспериментов.

Я прошел через много различных этапов. У меня были коллекции монет и старинных банкнот и открыток. Пожалуй, дольше всего я собирал, действительно, марки. Но были еще этикетки от спичек,

– рассказал писатель Андрей Курков.

Самые первые детские коллекции – это, как правило, то, что не стоит ни копейки. Например, обертки от конфет. Фантики.

Выше за конфетные фантики котировались обертки из-под жевательных резинок. Особенно – импортных. Самый ценный фантик тот, который еще пахнет жвачкой. Далее в иерархии – цветные вкладыши с картинкой, фото или даже целым сюжетом.

В 90-е появляются жвачки с наклейками. Среди мальчиков в фаворе – герои голливудских боевиков и футболисты. У девушек – персонажи сериалов и куклы Барби. Особый шик – иметь полную коллекцию одной серии. Такое не удавалось почти никому.

Что еще было в топах предпочтений коллекционеров-любителей, смотрите в программе.