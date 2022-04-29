Про це повідомили в Офісі генерального прокурора 29 квітня. Зазначили, що люди отримали від рашистів військову екіпіровку, амуніцію і зброю з боєкомплектом.

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Що вчиняли зрадники

Колаборанти проводили розвідку та патрулювали населені пункти Броварського району. Зрадники навіть перевіряли документи у своїх краян.

Вони залякували населення й 11 березня розстріляли з автоматичної двох мирних мешканців з селища Велика Димерка. Люди отримали смертельні поранення.

Ще один випадок з колаборантами

У Запорізькій області, у Мелітополі, росіяни захопили краєзнавчий музей. Напередодні колаборанти розповіли їм, що там зберігають скіфське золото.

Мовиться про неоціненні експонати з IV століття до нашої ери. Археологи знайшли це золото приблизно 70 років тому в Мелітопольському кургані.

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