Журналісти викрили обурливий факт про ООН

В офісах ООН у різних куточках світу процвітають сексуальні домагання та насильство, при цьому такі випадки переважно замовчують.

У цьому переконані журналісти впливового видання The Guardian.

Журналісти провели розслідування та з’ясували від десятків екс-працівників організації про існування в ООН політики мовчання щодо секс-скандалів. Окрім того, журналісти з’ясували, що в організації до того ж діє практика скарг на співробітників-жертв сексуального домагання.

Читайте також: Ще одна французька актриса скептично відгукнулась про секс-скандал

Якщо ви розповісте про сексуальне домагання, ваша кар'єра, мабуть, завершиться, особливо якщо ви консультант,

– розповіла одна з працівниць організації.

Вона також сповістила, що її керівник переслідував її під час роботи у Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Інша працівниця організації заявила, що її зґвалтував вищий за посадою співробітник, проте службове розслідування його вини не довело.