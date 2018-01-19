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Журналісти викрили обурливий факт про ООН

03:16, сьогодні 1184 Читать новость на русском
ООН
ООН / Фото з відкритих джерел

В офісах ООН у різних куточках світу процвітають сексуальні домагання та насильство, при цьому такі випадки переважно замовчують.

У цьому переконані журналісти впливового видання The Guardian.

Журналісти провели розслідування та з’ясували від десятків екс-працівників організації про існування в ООН політики мовчання щодо секс-скандалів. Окрім того, журналісти з’ясували, що в організації до того ж діє практика скарг на співробітників-жертв сексуального домагання.

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Якщо ви розповісте про сексуальне домагання, ваша кар'єра, мабуть, завершиться, особливо якщо ви консультант,
– розповіла одна з працівниць організації.

Вона також сповістила, що її керівник переслідував її під час роботи у Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Інша працівниця організації заявила, що її зґвалтував вищий за посадою співробітник, проте службове розслідування його вини не довело.

Теги: ООН Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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