Зірвався – і розбився: росіянин намагався по зв'язаних шторах втекти з обсерватора

У російському місті Вілюйськ, що в Якутській області, 52-річний чоловік спробував втекти з обсерватора, де він перебував через підозру на зараження коронавірусом. Він хотів спуститися з третього поверху по зв'язаних шторах. Однак зірвався – і розбився.

Наступного після прикрого інциденту дня чоловіка мали виписати. Про це повідомляє Інтерфакс.

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52-річний чоловік намагався вилізти через вікно з третього поверху і розвився на смерть,

– йдеться у повідомленні.

Загиблий намагався спуститися по зв'язаних шторах. Однак не втримався та зірвався. Прикрий інцидент трапився у місті Вілюйськ, що в Якутській області.

До слова, це була не перша спроба чоловіка втекти. В обсерватор його помістили тому, що він контактував з жінкою, у якої виявили коронавірус. У нього ж тести були негативні.

Відомо, що напередодні чоловік поступив у хірургічне відділення лікарні Вілюйська з ножовим пораненням. Раніше він був судимий, не працював, зловживав алкоголем.

Коронавірус у Росії: коротко