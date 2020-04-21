Зірвався – і розбився: росіянин намагався по зв'язаних шторах втекти з обсерватора
У російському місті Вілюйськ, що в Якутській області, 52-річний чоловік спробував втекти з обсерватора, де він перебував через підозру на зараження коронавірусом. Він хотів спуститися з третього поверху по зв'язаних шторах. Однак зірвався – і розбився.
Наступного після прикрого інциденту дня чоловіка мали виписати. Про це повідомляє Інтерфакс.
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52-річний чоловік намагався вилізти через вікно з третього поверху і розвився на смерть,
– йдеться у повідомленні.
Загиблий намагався спуститися по зв'язаних шторах. Однак не втримався та зірвався. Прикрий інцидент трапився у місті Вілюйськ, що в Якутській області.
До слова, це була не перша спроба чоловіка втекти. В обсерватор його помістили тому, що він контактував з жінкою, у якої виявили коронавірус. У нього ж тести були негативні.
Відомо, що напередодні чоловік поступив у хірургічне відділення лікарні Вілюйська з ножовим пораненням. Раніше він був судимий, не працював, зловживав алкоголем.
Коронавірус у Росії: коротко
- Станом на 21 квітня там підтвердили 456 тисяч випадків зараження коронавірусною інфекцією. Від недуги померли 456 людей, одужали – 3 тисячі 873.
- Загалом COVID-19 зафіксували у всіх російських регіонах. Однак найбільш уражена Москва.
- У Москві з 15 квітня запрацював так званий пропускний режим. Для проїзду на будь-якому виді транспорту потрібно оформити електронний пропуск.
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