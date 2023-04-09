"Злиті" документи про український контрнаступ: що відомо про російський фейк та як реагує Київ

Не так давно мережею почали поширюватись повідомлення про те, що нібито стався "витік даних", внаслідок якого Росія "заволоділа" інформацією про контрнаступ Збройних Сил. З реакцією на це не забарились, зокрема, в Києві та Вашингтоні.

У четвер, 6 квітня, американське видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що в мережу потрапили військові документи НАТО та США. У них начебто є "дані" про контрнаступ ЗСУ. Правда це чи фейк, хто за цим стоїть і як реагували на такі повідомлення Україна – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Не "секретні папери", а – брехня

Фейкові цифри втрат

Насамперед потрібно усвідомлювати, що більшість інформації, яка наведена в цих "документах", є відвертою вигадкою. Скажімо, брехливими уже чимало аналітиків назвали дані про втрати російської армії.

Тобто очевидно, що російська розвідка, навіть якщо вона заволоділа справжніми "секретними паперами" НАТО та США (хоча це дуже малоймовірно), поширила їх, у декілька разів зменшивши цифру втрат.

У цих матеріалах йдеться про те, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила від 16 000 до 17 500 військовослужбовців, хоча і Пентагон, і Генштаб вважають, що це не так.

За даними Вашингтона , армія Путіна за цей час зменшилась на 200 тисяч бійців вбитими та пораненими. Водночас за інформацією командування української армії, ЗСУ лише ліквідували за понад рік повномасштабної війни понад 178 тисяч загарбників станом на 9 квітня

Нічого конкретного немає

Потрібно зазначити, що конкретні напрямки українського контрнаступу та його дата в цих "паперах під грифом таємно" не вказані. Однак там можна побачити дані про перелік та кількісний склад українських військових формувань, що навчаються в державах НАТО, а також інформацію щодо передачі Збройним Силам озброєння від партнерів, зокрема, ЗРК HIMARS.

Невідповідність у датах

Уже 9 квітня розслідувачі з ресурсу Bellingcat написали, що їм вдалось встановити першоджерело цих "документів". Отже, у публікації йдеться, що ці "секретні матеріали" датовані березнем 2023 року, однак насправді ж – це не так. Як зазначають аналітики, деякі файли насправді були оприлюднені ще в січні.

Як реагувала Україна

Одним з перших прокоментував цей інцидент радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він переконаний, що ця інформація є ніяким не "зливом" чи "витоком", а блефом та пилом в очі, що наводить російська розвідка. Разом з тим, за словами радника очільника ОП, Москві дуже хочеться зірвати у такий спосіб контрнаступальні операції ЗСУ, проте навряд ворогові вдасться досягти поставленої цілі.

Також згодом з'явилась реакція Президента України Володимира Зеленського. У повідомленні українського лідера мовиться, що було проведено засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій, серед інших питань, пріоритетною була тема запобігання "витоку" інформації про плани ЗСУ.

Навіщо цей фейк Росії

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов пояснив, що мотиви для цього інформаційного вкиду безумовно у Кремля були. Він переконаний, що зараз ворог робить усе, аби не тільки не дати українським воїнам піти в контрнаступ, а й – зірвати постачання допомоги від Заходу та роз'єднати міжнародну коаліцію партнерів, що нам допомагають від 24 лютого 2022 року.

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Пентагон розпочав розслідування

Не варто відкидати, що частина інформації з цього брехливого інформаційного вкиду може бути правдивою. Власне, уже 7 квітня стало відомо, що Міністерство оборони США розпочало розслідування щодо ймовірного витоку даних. Про його деталі, очевидно, стане відомо згодом.

Недовіра зростає: друга партія "зливу"

Як писали у The New York Times з посиланням на Міка Малроя (колишнього високопоставленого чиновника Пентагону), "витік секретних документів є проломом у безпеці, який може перешкодити українському військовому плануванню".

Окрім того, згодом видання оприлюднило матеріал, у якому йдеться про те, що в мережу потрапили інші "секретні документи" і в них уже йдеться не лише про Україну, а й – Близький Схід та навіть Китай.

Витік уже ускладнив відносини з країнами-союзниками та породив сумніви щодо здатності США зберігати таємниці,

– йдеться у публікації аналітиків.

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Позитивний бік ситуації

Як не дивно, навіть у цьому "витоку" є умовні плюси. Скажімо, у разі доведення, що ці "секретні папери" є правдивими – це означатиме, що США вдалось глибоко проникнути за лаштунки Кремля й вивідувати звідти ту інформацію, яка є надзвичайно корисною для України.

Хоча, звісно, потрапляння цих даних до ворога точно не є чимось хорошим. Себто очевидно, що Кремль робитиме усе, аби надалі Вашингтон міг знати якомога менше про реальну ситуацію Росії на полі бою.