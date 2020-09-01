Державний завод "Електроважмаш" не уклав жодного нового контракту, провалив виконання діючих, і фактично зупинився.

Про це повідомляє Обозреватель.

Реальний стан близького до банкрутства "Електроважмашу" сильно відрізняється від бравурних заяв керівництва ФДМУ і заводського топменеджменту.

"Наступний рік завод "Електроважмаш" ризикує не пережити: плановий обсяг виробництва, що дозволяє підприємству просто протриматися на плаву, в 2021 році повинен скласти 1,9 млрд грн. Останні тендери, в яких завод "Електроважмаш" брав участь і переміг, датовані ще кінцем 2019 року. Але на тлі півтора-двох мільярдної виручки раніше – це справжні копійки: всього 242 тисячі гривень компанії принесли невеликі контракти. У кращому випадку завод зможе заробити лише 0,5-0,9 млрд грн", – пишуть автори матеріалу.

"Електроважмаш" отримав десятки попереджень від місцевих комунальників про відключення води та світла, підприємство не готове до опалювального сезону. Постачальники і кредитори наввипередки намагаються через суди повернути свої гроші до офіційного банкрутства заводу і зупинки платежів. У виконавчому провадженні знаходиться 88 справ за стягненням боргів з "Електроважмашу", реєстр судових справ щодня поповнюється новими позовами за борги з сумами від декількох десятків тисяч, до кількох мільйонів.

Найбільш кричущий казус в бездарному управлінні заводом журналісти наводять унікальний випадок: "12 серпня державне підприємство "Завод "Електроважмаш" одночасно (!!!) мав трьох (!!!) офіційних директорів: Віктор Бусько – в.о. генерального директора, раніше відсторонений від займаної посади згідно з рішенням Орджонікідзевського районного суду, повертається до посади; Олексій Бунеску, директор заводу за стратегії і маркетингу, тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора заводу згідно з наказом ФДМ України № 1122; Дмитро Костюк, директор заводу згідно з наказом фонду від 07 серпня № 1317, був відновлений на посаді: ФДМ виконав рішення суду, і відмінив власний наказ про розрив контракту з екскерівником "Електроважмашу". Фізично в ці дні на заводі знаходився лише Бунеску. Але хто і на якій підставі кілька днів підписував документи – загадка", – зазначають автори розслідування.

Про метушню за крісло глави "Електроважмашу" у ФДМ не просто знали, а деякі з них і підтримували: документи про кадрові перестановки узгоджені функціонерами самого Фонду. "Кому і навіщо знадобилася ця кадрова чехарда – можемо дізнатися з майбутніх кримінальних справ, які вже незмінно переслідують топменеджмент "Електроважмашу", який йде на дно. Однією з них може стати і справа про навмисне доведення підприємства до банкрутства, яке відбувається на заводі може знайти саме таку кримінальну кваліфікацію в майбутньому, враховуючи те, що відбувається", – прогнозують журналісти.

"Електроважмаш" з промислового флагмана Харкова стає його соціально-економічної міною уповільненої дії: підприємство знаходиться в передсмертному стані, і не може поставити обладнання за контрактами з Укргідроенерго – гроші на модернізацію її потужностей надавали ЄБРР і ЄІБ. Але вони не хочуть оплачувати обіцянки топменеджменту "Електроважмашу" "зробити завтра".

Цей стан справ веде до того, що вже в наступному році завод "Електроважмаш" можна "гасити".

В середині липня відомий український бізнесмен Олександр Ярославський виступив з відкритим листом до президента Володимиру Зеленському, щоб звернути увагу на тяжке становище "Електроважмашу".

"Звернення бізнесмена знайшло широку підтримку в експертному середовищі: аналітики підтвердили, що нинішній стан підприємства – це шлях в небуття, а президенту Зеленському доведеться виставити на приватизацію купу металобрухту", – пишуть журналісти і попереджають, що для "Слуг народу" знищення "Електроважмашу" може означати неприємні сюрпризи на майбутніх місцевих виборах.