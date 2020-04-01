Зниження частоти розвитку вірусних інфекцій: як працюють відомі препарати

Вчені та медики шукають відповідь, чи зможуть відомі багатьом ліки допомогти в лікуванні коронавірусу.

Вакцину від коронавірусу (COVID-19) поки не винайшли. Як і немає і ліків, схвалених офіційною медициною. Тому лікарі в багатьох країнах вдаються до експериментальної терапії із застосуванням вже відомих препаратів. Один з потенційних кандидатів в боротьбі з COVID-19 – противірусний засіб широкого спектра дії "Імустат", виробництва фармацевтичної компанії "Дарниця".

"Імустат", який містить діючу речовину арбідол, відомий в деяких країнах під торговою назвою "Арбідол", демонструє ефективність проти вірусів грипу. Арбідол пригнічує віруси грипу типу А і В, в тому числі, такі високопатогенні підтипи грипу, як A (H1N1) pdm09 – так званий "свинячий грип", що викликав пандемію в 2009 році, і A (H5N1) – "пташиний грип" 2003-2008 років. Крім того, арбідол характеризується високим ступенем пригніченням інших вірусів, які є збудниками ГРВІ: коронавірусу (Coronavirus), вірусу парагрипу (Paramyxovirus), аденовірусу (Adenovirus), важкого гострого респіраторного синдрому (SARS, який більш відомий як "атипова пневмонія"), риновірусу (Rhinovirus), респіраторно-синцитіального вірусу (Pneumovirus). Механізм дії арбідолу вивчався в декількох країнах, в тому числі, США, Великобританії, Франції, Росії, Китаї та Австралії.

Завдяки прямому противірусному ефекту, лікування із застосуванням арбідолу направлене на усунення причини виникнення захворювання. Засоби, що містять арбідол, рекомендовані для застосування вже на ранніх стадіях захворювання – на етапі проникнення вірусу в клітину. Такі препарати пригнічують специфічний процес злиття жирової (ліпідної) оболонки мембрани вірусу з мембранами клітин організму і роблять неможливим утворення нових хімічних зв'язків молекул вірусу.

Арбідол в складі препарату "Імустат" сприяє виробленню інтерферону. Він також стимулює імунітет на клітинному рівні, підвищуючи число лімфоцитів в крові. Крім того, препарат підвищує число NK-клітин, які знищують клітини, заражені вірусом, і підсилює процес захоплення, умертвіння і перетравлення інфекційних агентів.

Терапевтична ефективність "Імустату" проявляється у зниженні частоти розвитку вірусних інфекцій, їх ускладнень та загострень хронічних захворювань.

"Імустат" відноситься до категорії малотоксичних препаратів (LD50> 4 г/кг) і не має негативного впливу на людський організм у разі застосування рекомендованих доз перорально. Він рекомендований дорослим для зменшення тривалості і тяжкості перебігу вірусу грипу, полегшення основних симптомів і зниження частоти розвитку ускладнень.

Лікування пацієнтів з COVID-19

На сьогоднішній день у світі немає єдиного протоколу лікування пацієнтів з COVID-19. Однак варто зазначити, що препарати, до складу яких входить арбідол, застосовувалися лікарями Китаю в рамках експериментального лікування в період спалаху коронавірусу. Про це свідчить шоста попередня версія діагностики та лікування COVID-19, опублікована на сайті Національної комісії охорони здоров'я КНР 19 лютого.

Необхідно врахувати той факт, що експериментальні дослідження ефективності препаратів з діючою речовиною арбідол відбувалися в умовах надзвичайно агресивного поширення COVID-19, високого рівня захворюваності серед населення, а також швидкого перебігу самої хвороби. Однак результати двох досліджень, отримані лікарями Китаю, показують, що застосування препаратів з арбідолом дають певні надії в боротьбі з COVID-19.

Це стало підставою для ініціювання вченими Китаю ще трьох клінічних досліджень з вивчення ефективності арбідолу в лікуванні COVID-19.

У Росії Міністерство охорони здоров'я також проводить клінічні випробування на пацієнтах з COVID-19 декількох препаратів, один з яких містить діючу речовину – арбідол.

Все це дає підстави припускати, що "Імустат", діючою речовиною якого є арбідол, можна розглядати як потенційного кандидата для лікування пацієнтів з COVID-19. Необхідні подальші дослідження для отримання об'єктивних результатів.