Снижение частоты развития вирусных инфекций: как работают известные препараты

Ученые и медики ищут ответ, смогут ли известные многим лекарства помочь в лечении коронавируса.

Вакцину от коронавируса (COVID-19) пока не изобрели. Как, впрочем, нет и лекарств, одобренных официальной медициной. Поэтому врачи во многих странах прибегают к экспериментальной терапии с применением уже известных препаратов. Один из потенциальных кандидатов в борьбе с COVID-19 – противовирусное средство широкого спектра действия "Иммустат", производста фармацевтической компании “Дарница”.

"Иммустат", содержащий действующее вещество умифеновир, известный в некоторых странах под торговым названием “Арбидол”, демонстрирует эффективность против вирусов гриппа. Умифеновир подавляет вирусы гриппа типа А и В, в том числе, такие высокопатогенные подтипы гриппа, как A(H1N1)pdm09 – так называемый "свиной грипп", вызвавший пандемию в 2009 году, и A(H5N1) – "птичий грипп" 2003-2008 годов. Кроме того, умифеновир характеризуется высокой степенью подавляемости других вирусов, которые являются возбудителями ОРВИ: коронавируса (Coronavirus), вируса парагриппа (Paramyxovirus), аденовируса (Adenovirus), тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, который более известен, как "атипичная пневмония"), риновируса (Rhinovirus), респираторно-синцитиального вируса (Pneumovirus). Механизм действия умифеновира изучался в нескольких странах, в том числе, США, Великобритании, Франции, России, Китае и Австралии.

Благодаря прямому противовирусному эффекту лечение с применением умифеновира направлено на устранение причины возникновения заболевания. Средства, содержащие умифеновир, рекомендованы для применения уже на ранних стадиях заболевания – на этапе проникновения вируса в клетку. Такие препараты подавляют специфический процесс слияния жировой (липидной) оболочки мембраны вируса с мембранами клеток организма и делают невозможным образование новых химических связей молекул вируса.

Умифеновир в составе "Иммустата" способствует выработке интерферона. Он также стимулирует иммунитет на клеточном уровне, повышая число лимфоцитов в крови. Кроме того, препарат повышает число NK-клеток, которые уничтожают клетки, зараженные вирусом, и усиливает процесс захвата, умерщвления и переваривания инфекционных агентов.

Терапевтическая эффективность "Иммустата" проявляется в снижении частоты развития вирусных инфекций, их осложнений и обострений хронических заболеваний.

"Иммустат" относится к категории малотоксичных препаратов (LD50 >4 г/кг) и не имеет отрицательного воздействия на человеческий организм в случае применения рекомендуемых доз перорально. Рекомендован взрослым для уменьшения продолжительности и тяжести протекания вируса гриппа, облегчения основных симптомов и снижения частоты развития осложнений.

Лечение пациентов с COVID-19

На сегодняшний день в мире нет единого протокола лечения пациентов с COVID-19. Однако стоит отметить, что препараты, в состав которых входит умифеновир, применялись врачами Китая в рамках экспериментального лечения в период вспышки коронавируса. Об этом свидетельствует шестая предварительная версия диагностики и лечения COVID-19, опубликованная на сайте Национальной комиссии охраны здоровья КНР 19 февраля.

Необходимо учесть тот факт, что экспериментальные исследования эффективности препаратов с действующим веществом умифеновир происходили в условиях чрезвычайно агрессивного распространения COVID-19, высокого уровня заболеваемости среди населения, а также быстрого протекания самой болезни. Однако результаты двух исследований, полученные врачами Китая, показывают, что применение препаратов с умифеновиром дают определенные надежды в борьбе с COVID-19.

Это стало основанием для инициирования учеными Китая еще трех клинических исследований по изучению эффективности умифеновира в лечении COVID-19.

В России Министерство здравоохранения также проводит клинические испытания на пациентах с COVID-19 нескольких препаратов, один из которых содержит действующее вещество – умифеновир.

Все это дает основания предполагать, что "Иммустат", действующим веществом которого является умифеновир, можно рассматривать как потенциального кандидата для лечения пациентов с COVID-19. Необходимы дальнейшие исследования для получения объективных результатов.