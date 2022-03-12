Крім того, ворожі сили розтрощили військкомат. Про наслідки артилерійського обстрілу повідомив голова Золочівської селищної громади Віктор Коваленко.

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За його словами, ворог атакував з Козачої Лопані. Загалом ворог випустив 15 снарядів, які були націлені на військкомат.

Усі інші влучання, зокрема у будинки, розташовані поряд з ним. Ворог пошкодив у селі 15 будинків – приватних та двоповерхових.

Ми запросили людей із зруйнованих осель перебратися в лікарню, де розгорнуто укриття для біженців. Але люди зараз залишаються в родичів, у них там є житло, і вони поки що всім забезпечені,

– зазначив Коваленко.

Через артобстріли у Золочеві пошкодженні водо-, енерго- та газомережі. Наразі місцеві служби намагаються локалізувати всі пошкодження.

Ворог обстріляв Золочів на Харківщині / Фото Віктора Коваленка

Що відомо про стан постраждалих

Усі трьом пораненим цивільним більше ніж 50 років. У чоловіка та жінки – легкі поранення. Їм вже провели операції та дістали уламки, стан двох пацієнтів задовільний.

Інша жителька Золочева після обстрілу у тяжкому стані. Їй влучило в руку, тож жінку відправили в обласну травматологію.

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