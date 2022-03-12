Кроме того, вражеские силы разбили военкомат. О последствиях артиллерийского обстрела сообщил председатель Золочевской поселковой общины Виктор Коваленко.

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По его словам, враг атаковал с Казачьей Лопани. Всего враг выпустил 15 снарядов, которые были нацелены на военкомат.

Все остальные попадания – в частности в дома, расположенные рядом с ним. Враг повредил в селе 15 домов – частных и двухэтажных.

Мы пригласили людей из разрушенных домов перебраться в больницу, где развернуто укрытие для беженцев. Но люди сейчас остаются у родственников, у них там есть жилье, и они пока что всем обеспечены,

– отметил Коваленко.

Из-за артобстрелов в Золочеве повреждены водо-, энерго- и газовые сети. Сейчас местные службы пытаются локализовать все повреждения.

Враг обстрелял Золочев на Харьковщине / Фото Виктора Коваленко

Что известно о состоянии пострадавших

Все троим раненым гражданским более 50 лет. У мужчины и женщины – легкие ранения. Им уже провели операции и достали осколки, состояние двух пациентов удовлетворительное.

Другая жительница Золочева после обстрела в тяжелом состоянии. Ей попало в руку, поэтому женщину отправили в областную травматологию.

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