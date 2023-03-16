Окупанти вже скоро пошкодують про наступ: головні тези розмови з Даніловим

Українська сторона не збирається опускати руки та готується активно протистояти ворогу. ЗСУ отримають потужну військову техніку від Заходу, що допоможе ефективно знищувати окупантів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Найголовніше з розмови – читайте далі у матеріалі.

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Контрнаступ буде, але треба зачекати

Олексій Данілов пояснив, що українська сторона готується до здійснення контрнаступальних дій на фронті, втім у цьому питанні важлива витримка та прийняття зважених рішень.

Не треба поспішати. Все робиться за нашим планом. Ще раз наголошую – за нашим; за планом нашої країни. А не так, як нам хтось-десь-колись пропонує, пропагує та розповідає,

– підкреслив він.

Секретар РНБО розказав, що росіяни спеціально поширюють фейки про виснаженість ЗСУ протягом останніх двох тижнів. Українцям потрібно з холодним розумом сприймати будь-яку інформацію та не реагувати на чергову брехню окупантів.

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Україна не піде на компроміси

Олексій Данілов переконаний, що боротьба України за свою незалежність – це відповідь тим, хто поставив під сумнів волю та незламність українського народу й непохитність нашої влади.

"Жодних компромісів з терористами бути не може. Крим, Донецька та Луганська область – ці території будуть повернуті до нашої країни. Інакше бути не може", – наголосив секретар РНБО.

На його думку, українську землю ніхто нікому віддавати не збирається.

"Звірі" будуть з'являтися в Україні

Олексій Данілов зауважив, що Україна і надалі отримуватиме потужну військову допомогу від країн-партнерів.

Мовиться не лише про Leopard, у наших військових буде дуже багато цікавих "звірів", за допомогою яких вони зможуть рвати на шматки окупантів, які вдерлися на нашу територію,

– повідомив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що завдяки цій техніці у росіян не залишиться жодного бажання і надалі знущатися з українського народу.

Часті повітряні тривоги

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що коаліція країн, які пообіцяли надати Україні танки Leopard, продовжує зростати – вже 9 країн зобов'язалися надати ЗСУ понад 150 танків Leopard.

Данілов також наголосив, що свідчення останніх "тактик" противника – часті повітряні тривоги на території України. У такий спосіб росіяни хочуть залякати українців, занадто часто підіймаючи у повітря свою авіацію.

Ми витримаємо все, що вони (росіяни – 24 Канал) на сьогоднішній день собі вигадали. Ми країна незламних людей і країна, яка обов'язково буде переможницею,

– підкреслив він.

За його словами, українські військові одразу розпізнають маніпуляції ворога та не залишають йому жодних шансів втілити задумане в реальність.

ЗСУ нищать ворога

Секретар РНБО розказав, що ворогу немає чим втішатися, тому що щодня він втрачає велику частину свого особового складу завдяки відданій роботі ЗСУ.

"Вони там лягають тисячами. Тільки цих зеків, яких вони понабирали з місць позбавлення волі, щонайменше 32 тисячі було знищено на території нашої країни", – заявив він.

Олексій Данілов пояснив, що українським військовим вдається за добу ліквідовувати понад тисячу росіян на фронті. Зокрема, такі втрати ворог має навіть на Бахмутсьому напрямку, де ситуація продовжує бути складною.

Росії не світить бути Європою

В Інституті з вивчення війни зробили заяву про те, що загальний наступ "вагнерівців" на Бахмут, схоже, близький до своєї кульмінації.

Данілов також зосередив увагу на тому, що Росія – це азійська країна.

"Росіяни усвідомлюють, що до Європи не мають жодного відношення, відповідно їм потрібно пересуватися ближче до Азії. Невдовзі ми будемо спостерігати за цим у прямому ефірі, будемо бачити, що Росія буде фрагментуватиметься на наших очах", – наголосив секретар РНБО.

На його думку, про це навіть почали говорити в самому Кремлі, тобто у росіян є розуміння, що їхній фронт – Азія.

Черговий злочин Росії

Олексій Данілов влучно підмітив, що вчинки Росії – це свідчення чергових провокацій.

У небі над Чорним морем 14 березня зник американський безпілотник MQ-9 Reaper. Дрон протаранив російський винищувач Су-27, після чого він впав у море на захід від тимчасово окупованого Криму.

Російський диктатор постійно віддає злочинні накази, через які потім Росія вимушена з переляку виправдовуватися.

"Що Гітлер, що Путін – близнюки. Однакові на зріст і хворі на голову. Росіяни матимуть бажання втягнути саме країни НАТО у свої провокації, але звертати увагу на це не потрібно", – помітив секретар РНБО.

Данілов пояснив, що Росія зайшла занадто далеко.

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