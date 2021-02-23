На даному етапі слідство розглядає основну версію резонансної події в Харкові, нею залишається "вбивство через грошовий борг".

Знайдені свідки конфлікту, яких належить допитати. Про це в інтерв'ю на місці події повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж. Слідство також встигло виявити й підозрілі деталі.

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Ювелірний бізнес та контрабанда

За даними "Страна.UA", зловмисник — Олександр Миколайович Чепурних, 1971 року народження — бізнесмен, власник підприємства "Пантера", яке займається виробництвом і реалізацією ювелірних виробів. Видання "Україна Кримінальна", у 2006 році писало про скандал, пов'язаний з підозрюваним — викладені аудіо- та відеозаписи, які натякають на можливу причетність до контрабанди ювелірних виробів.

Камери спостереження були вимкнені

Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж повідомив журналістам, що між жертвою і вбивцею стався конфлікт. Розмова на підвищених тонах закінчилася єдиним пострілом і смертю.

Зловмисника затримали по гарячих слідах / Національна поліція

Разом з тим, одна деталь у фахівців викликає підозри у випадковості події. На момент вбивства всі камери зовнішнього спостереження виявилися відключені. Про це, з посиланням на правоохоронців, повідомляє телеграм-канал Харків. Live.

Стріляли з травмата

За інформацією "Newsroom", жертві ювеліра, Борису Б., 40 років. Більше про нього поки що нічого не відомо. Смертельний постріл був зроблений в голову, з травматичної зброї. У той же вечір підозрюваного у вбивстві затримали за містом. За даними поліції, ним виявився 50-річний чоловік. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.