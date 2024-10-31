На жаль, медики не змогли врятувати дитину, вона померла у реанімації. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення керівника слідчих поліції Харківської області Сергія Болвінова.
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Дівчина загинула у реанімації
Як нагадав Болвінов, 15-річна дівчина поверталася з дня народження з іншого села разом з сусідом. Однак 17-річний хлопець почав чіплятися, а коли отримав відмову, напав. Бив по голові, намагався задушити, зґвалтував прямо на подвір’ї, а потім спробував спалити на городі, обливши дизельним пальним.
Більш як десять днів дівчинка боролася за життя в лікарні, але врятувати її, на жаль, не вдалося. Від страшних травм вона померла сьогодні вночі в реанімації. Про цей жахливий випадок я в же розповідав докладно, нині хлопець під вартою, загрожує довічний термін,
– повідомив він.
За його словами, через смерть дівчини підозрюваному буде інкриміновано умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття родині та близьким загиблої дівчинки. Вічна пам'ять!
Що відомо про цю трагедію
- Нагадаємо, ще 21 жовтня зі слів Болвінова стало відомо, що першокурсник коледжу разом з 15-річною жертвою у спільній компанії святкували день народження в сусідньому селі. Після вечірки друзі обох підвезли додому.
- Біля свого будинку хлопець заманив дівчину всередину та почав чіплятися. Дівчинка вирвалася та побігла на вулицю. Парубок наздогнав потерпілу і шість разів вдарив її цеглиною по голові. Непритомну він затягнув на город, де зґвалтував, а потім спробував задушити руками.
- Він підпалив дівчинку, однак йшов дощ, і запальничка не хотіла працювати. Тоді хлопець використав сірники. Болвінов каже, що дитину врятував дощ. Він не загасив полум’я повністю, але й не дав їй згоріти.
- Дівчинку, від якої йде дим, помітив чоловік з сусідньої ділянки. Саме він першим забив на сполох. Відомо, що вона була найстаршою в багатодітній родині, батько помер. Мама виховувала її та трьох молодших братів сама.