К сожалению, медики не смогли спасти ребенка, она умерла в реанимации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя следственных полиции Харьковской области Сергея Болвинова.
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Девушка погибла в реанимации
Как напомнил Болвинов, 15-летняя девушка возвращалась со дня рождения из другого села вместе с соседом. Однако 17-летний парень начал приставать, а когда получил отказ, напал. Бил по голове, пытался задушить, изнасиловал прямо во дворе, а потом попытался сжечь на огороде, облив дизельным топливом.
Более десяти дней девочка боролась за жизнь в больнице, но спасти ее, к сожалению, не удалось. От страшных травм она умерла сегодня ночью в реанимации. Об этом ужасном случае я в же рассказывал подробно, сейчас парень под стражей, грозит пожизненный срок,
– сообщил он.
По его словам, из-за смерти девушки подозреваемому будет инкриминировано умышленное убийство, соединенное с изнасилованием.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования семье и близким погибшей девочки. Вечная память!
Что известно об этой трагедии
- Напомним, еще 21 октября по словам Болвинова стало известно, что первокурсник колледжа вместе с 15-летней жертвой в совместной компании праздновали день рождения в соседнем селе. После вечеринки друзья обоих подвезли домой.
- Возле своего дома парень заманил девушку внутрь и принялся придираться. Девочка вырвалась и побежала на улицу. Парень догнал потерпевшую и шесть раз ударил ее кирпичом по голове. В бессознательном состоянии он затащил на огород, где изнасиловал, а затем попытался задушить руками.
- Он поджег девочку, однако шел дождь, и зажигалка не хотела работать. Тогда парень использовал спички. Болвинов говорит, что ребенка спас дождь. Он не погасил пламя полностью, но и не дал ей сгореть.
- Девочку, от которой идет дым, заметил мужчина из соседнего участка. Именно он первым забил тревогу. Известно, что она была самой старшей в многодетной семье, отец умер. Мама воспитывала ее и троих младших братьев сама.