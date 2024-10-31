К сожалению, медики не смогли спасти ребенка, она умерла в реанимации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя следственных полиции Харьковской области Сергея Болвинова.

Смотрите также Скандал с якобы мобилизацией подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней: что говорит Минобороны

Девушка погибла в реанимации

Как напомнил Болвинов, 15-летняя девушка возвращалась со дня рождения из другого села вместе с соседом. Однако 17-летний парень начал приставать, а когда получил отказ, напал. Бил по голове, пытался задушить, изнасиловал прямо во дворе, а потом попытался сжечь на огороде, облив дизельным топливом.

Более десяти дней девочка боролась за жизнь в больнице, но спасти ее, к сожалению, не удалось. От страшных травм она умерла сегодня ночью в реанимации. Об этом ужасном случае я в же рассказывал подробно, сейчас парень под стражей, грозит пожизненный срок,

– сообщил он.

По его словам, из-за смерти девушки подозреваемому будет инкриминировано умышленное убийство, соединенное с изнасилованием.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования семье и близким погибшей девочки. Вечная память!

Что известно об этой трагедии